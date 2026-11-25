In einem Anhänger auf einem Campingplatz in Arzbach kommt es zu einer Explosion. Der Betreiber findet den verletzten Mann inmitten der Trümmer – und spricht von einem kleinen 'Wunder'.

In einem Anhänger auf einem Campingplatz in Arzbach kommt es zu einer Explosion. Der Betreiber findet den verletzten Mann inmitten der Trümmer – und spricht von einem kleinen "Wunder".

Arzbach - Bei einer Explosion in einem Anhänger auf einem Campingplatz in Arzbach ist nach ersten Erkenntnissen ein Mann verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, explodierte eine Gasflasche, die in einem als Küche umgebauten Anhänger betrieben wurde, als der Mann kochen wollte. Der Nachname des Campingplatzbetreibers Freddy Glück war hier wohl Programm: "Es handelt sich wirklich um ein kleines Wunder, dass hier nichts deutlich Schlimmeres passiert ist", sagte Glück der dpa.

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Er habe den Mann in den Trümmerteilen gefunden.

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"Der Mann muss wirklich tausend Schutzengel gehabt haben, auch bei all den Messern und Gabeln, die da herumgeflogen sind", sagte der Betreiber. Bis auf ein paar versengte Haare gehe es dem Mann soweit gut. Die Trümmerteile seien bis zu 20 Meter weit geflogen, hätten weitere Schäden angerichtet, aber ansonsten niemanden verletzt.