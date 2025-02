Tausende demonstrieren bei Klimastreik vor Bundestagswahl

Fridays for Future ruft zum Klimastreik auf und fordert Klimaneutralität bis 2035. Tausende Menschen demonstrieren in Frankfurt, Berlin, Hamburg und zahlreichen anderen Städten.

Tausende Menschen haben sich hessenweit an einem Aufruf zum Klimastreik der Organisation Fridays for Future beteiligt. Allein in Frankfurt sprachen die Veranstalter von 3.000 Teilnehmern. Die Polizei schätzte die Zahl dagegen auf rund 830. Nach einer Auftaktkundgebung an der Alten Oper zogen die Demonstranten und Demonstrantinnen durch die Innenstadt. Auch in zahlreichen weiteren Städten waren Aktionen angekündigt, darunter Wiesbaden, Fulda, Marburg und Kassel.

Die Demonstrierenden traten kurz vor der Bundestagswahl am 23. Februar für eine Klimaneutralität bis 2035 sowie weitere Forderungen zum Klimaschutz ein. In einer Zeit, in der 'Parteien nur noch von Bürgergeldkürzungen und Abschiebungen sprechen, müssen wir laut sein und endlich wieder Klimaschutz auf die Agenda setzen', hieß es im Demo-Aufruf. Auch in vielen anderen deutschen Städten nahmen Tausende am sogenannten Klimastreik teil. Fridays for Future berichtete von Aktionen in mehr als 150 Orten. In Berlin demonstrierten nach Angaben der Veranstalter rund 10.000 Menschen, in Hamburg rund 7.500 Menschen.





ntvde / 🏆 3. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Klimastreik Fridays For Future Klimaneutralität Bundestagswahl Umweltschutz

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Klimastreik in Dresden: Auftakt für bundesweite Proteste vor der BundestagswahlAktivisten der Klimaschutzbewegung Fridays For Future (FFF) protestieren in Dresden gegen die Untätigkeit der Politik im Kampf gegen den Klimawandel. Sie fordern vor den Bundestagswahlen endlich wirksame Maßnahmen zur Eindämmung der Erderwärmung und einen Ausbau klimagerechter Infrastrukturen.

Weiterlesen »

Klimastreik in Berlin: Fridays for Future fordert Antworten auf die größte KriseTausende Menschen demonstrieren in Berlin für mehr Klimaschutz. Fridays for Future kritisiert die mangelnden Antworten der Kanzlerkandidaten auf die Klimakrise. Auch die politische Situation in Deutschland wird thematisiert.

Weiterlesen »

Fridays for Future fordert klare Klimaschutz-Maßnahmen vor der BundestagswahlVor der Bundestagswahl fordert Fridays for Future alle Parteien auf, klare Klimaschutz-Maßnahmen vorzulegen. Aktivistin Neubauer warnt die Politik vor dem Vergessen der Klimakrise und betont die Notwendigkeit, über die Erderwärmung und ihre Folgen zu sprechen. In Berlin fanden friedliche Kundgebungen statt, die Teil von Demonstrationen an über 150 Orten in ganz Deutschland sind.

Weiterlesen »

HEUTE: taz Talk über die Bundestagswahl 2025: Geschlechterpolitik nach der BundestagswahlWie geht’s nach der Wahl weiter für Frauen und Queers? Ein taz Talk mit Judith Rahner, Geschäftsführerin des Deutschen Frauenrats.

Weiterlesen »

Musks Einfluss auf Trump, Weidels Patzigkeit und der Klimastreik: Der Morgen im ÜberblickDer Artikel befasst sich mit drei aktuellen Themen: Elon Musks wachsenden Einfluss auf Donald Trumps Präsidentschaft, Alice Weidels kontroverse Auftritt in der Sendung „Klartext“ und dem bevorstehenden Klimastreik in Deutschland.

Weiterlesen »

Klimastreik am 14. Februar zur Bundestagswahl: Demonstration im Berliner Regierungsviertel geplantFridays for Future will wieder auf die Straße gehen: Gut eine Woche vor der Bundestagswahl sind Aktionen an mehr als 120 Orten in Deutschland geplant. In Berlin gibt es eine Demonstration durch das Regierungsviertel.

Weiterlesen »