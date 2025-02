Tausende demonstrieren in Rheinland-Pfalz gegen Rechtsruck

Großdemonstrationen gegen den Rechtsruck fanden in Mainz und Trier statt. Teil der bundesweiten CSD-Kampagne zur Bundestagswahl 2023.

Tausende Menschen demonstrierten in Rheinland-Pfalz gegen den Rechtsruck in Deutschland. Die größten Demonstrationen fanden in Mainz und Trier statt. In Mainz gingen nach Polizeiangaben etwa 5.000 Menschen auf die Straße. Die ursprünglich geplante Veranstaltung musste spontan an einen anderen Ort verlegt werden, da sich mehr Demonstranten als erwartet eingefunden hatten.

Die Demonstration wurde unter dem Motto „Queere Rechte schützen - demokratische Parteien wählen“ angemeldet und ist Teil einer bundesweiten Kampagne der Christopher-Street-Day-Bewegung (CSD) zur Bundestagswahl am 23. Februar. \Die Veranstaltung verlief laut Polizeiangaben friedlich und störungsfrei. Ein Sprecher des Demoveranstalters Schwungutia e.V. erklärte, dass mit der Demonstration gegen den nationalen und internationalen Rechtsruck Stellung bezogen werden solle. Auch die „Omas gegen Rechts“ und Amnesty International beteiligten sich an der Demonstration in Mainz. \Eine weitere Demonstration fand in Trier mit etwa 3.000 Teilnehmern statt.





