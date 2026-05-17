Tausende in Washington für Gebetsveranstaltung

Tausende haben sich in Washington für eine ganztägige Gebetsveranstaltung im Rahmen des 250. Geburtstags der USA versammelt. Politisch konservative, evangelikale Protestanten waren die meisten Redner. Auch Vertreter der US-Regierung und prominente Republikaner wie Mike Johnson nahmen an der Veranstaltung teil. Kritiker werfen der US-Regierung vor, nicht nur mit der Unterstützung von Events wie diesem ein Bild der USA als christliche Nation zu forcieren.

Tausende versammelten sich in Washington für eine ganztägige Gebetsveranstaltung im Rahmen des 250. Geburtstags der USA. Politisch konservative, evangelikale Protestanten waren die meisten Redner. Auch Vertreter der US-Regierung und prominente Republikaner wie Mike Johnson nahmen an der Veranstaltung teil.

Kritiker werfen der US-Regierung vor, nicht nur mit der Unterstützung von Events wie diesem ein Bild der USA als christliche Nation zu forcieren. Das Gebetsevent wurde mit Millionen an öffentlichen Geldern finanziert





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