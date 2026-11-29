Eine Betrugsmasche hat potenziell Millionen Versicherte in Deutschland im Visier. Wir erklären, wie du dein Geld jetzt vor den Dieben schützen kannst.

- Eine Betrugsmasche hat potenziell Millionen Versicherte in Deutschland im Visier. Wir erklären, wie du dein Geld jetzt vor den Dieben schützen kannst. Es kann - rein auf dem Papier - Millionen Versicherte in Deutschland treffen.

Wie die Verbraucherzentrale in einer aktuellen Warnmeldung bekannt macht, ist derzeit ein Schreiben in Umlauf, das angeblich im Namen einer deutschen Krankenkasse verschickt worden sei. Unter dem Betreff „Kontodaten bitte überprüfen“ sei das Schreiben demnach aktuell im Umlauf. Angeblich habe eine Transaktion im Zusammenhang mit dem Kundenkonto nicht erfolgreich verarbeitet werden können, so die Kriminellen. Zur Begründung werde auf eine fehlgeschlagene Transaktion verwiesen.

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Der genannte Betrag solle deshalb manuell überwiesen werden. In der E-Mail werden konkrete Bankdaten angegeben, an die die Zahlung erfolgen soll. Aber auch weitere Anzeichen für Phishing seien hier gegeben: unvollständige Anrede , unseriöse Absenderadresse sowie die Aufforderung zu einer direkten Banküberweisung. Von Seiten der Expertinnen und Experten heißt es dazu wörtlich weiter: „Wir empfehlen Ihnen, solche E-Mails immer unbeantwortet in den Spam-Ordner zu verschieben und keinerlei Aufforderungen nachzugehen.