Sender und Websites geschlossen, Journalisten festgenommen: In Istanbul gehen Menschen für die Pressefreiheit auf die Straße.

zahlreiche Menschen für Presse- und Meinungsfreiheit auf die Straße gegangen. Nach Angaben der oppositionellen Tageszeitung »Cumhuriyet« nahmen Tausende an dem Protestmarsch teil, der mehrere Kilometer durch die Stadt führte.

Demonstranten hielten Plakate mit der Aufschrift: »Die Presse lässt sich nicht zum Schweigen bringen« in die Luft, wie auf Bildern zu sehen war. Die größte Oppositionspartei Yeni hatte zu der Demonstration aufgerufen. Medien stehen in der Türkei stark unter Druck. Immer wieder werden Journalisten festgenommen.

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In der vergangenen Woche war mit Sözcü TV einer der letzten oppositionsnahen Fernsehsender in der Türkei unter Zwangsverwaltung gestellt worden. Zuvor war auch der Sender Halk TV geschlossen sowie die Internetseite des unabhängigen Nachrichtenportals T24 gesperrt worden. Der Journalist Timur Soykan, der selbst zwischenzeitlich wegen Kritik an der Regierung festgenommen wurde, sagte, die Regierung versuche alles, um Journalisten zum Schweigen zu bringen, was ihr aber nicht gelinge.

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Er bat die Öffentlichkeit um Unterstützung für die Journalisten von Halk TV, die auf YouTube mit einem neuen Kanal weitermachen wollen. Auf der Rangliste der Pressefreiheit von Reporter ohne Grenzen belegt die Türkei in diesem Jahr Platz 163 von 180. Die türkische Regierung geht verstärkt gegen die letzten unabhängigen Medien vor. Seit Dienstag steht Sözcü TV unter staatlicher Zwangsverwaltung.

Für Präsident Erdoğan könnte das ein weiterer Vorteil bei der nächsten Wahl sein. Lesen SieHaben Sie einen Fehler im Text gefunden, auf den Sie uns hinweisen wollen? Oder gibt es ein technisches Problem? Melden Sie sich gern mit Ihrem Anliegen.