Rund 500 Menschen gedenken der ermordeten Schülerin Lisa T. in Berlin. Die Staatsanwaltschaft ermittelt weiter, da die Todesumstände ungeklärt sind.

Rund 500 Menschen versammelten sich im Trauerhaus eines Beerdigungsinstituts in Berlin-Marzahn, um Abschied von der 13-jährigen Schülerin Lisa T. zu nehmen. Die Gedenkfeier fand nicht öffentlich statt, wurde aber von der Umgebung intensiv wahrgenommen. In dem nördlich von Berlin gelegenen Ortsteil trauerte die Community um das Mädchen mit vietnamesischen Wurzeln.

Gedenken in Marzahn ohne Zwischenfälle

Das Beerdigungsinstitut richtete die Zeremonie nach eigenen Angaben seit vielen Jahren regelmäßig für Mitglieder der vietnamesischen Community aus. Viele Trauergäste brachten Blumen mit, um der Verstorbenen zu gedenken. Eine Frau hielt ein Kissen mit einem aufgedruckten Porträt von Lisa in den Händen. Eine andere erklärte ihrem Sohn auf die Frage, was die Menschen dort machten: "Die verabschieden sich." Auch zufällig vorbeikommende Passanten blieben stehen und hielten inne.

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Nach Angaben der Berliner Polizei kamen im Verlauf des Vormittags insgesamt rund 500 Menschen, die aber nicht zeitgleich in das Trauerhaus gehen konnten. Die Polizei war mit 60 Einsatzkräften vor Ort, um für Ordnung zu sorgen. Zwischenfälle habe es nicht gegeben, sagte eine Sprecherin. "Keine Störer, keine Zwischenrufe." Die friedliche Atmosphäre stand im scharfen Kontrast zur Tragödie, die den Alltag der Stadt überschattet.

Entdeckung der Leiche in Brandenburg

Die Trauerfeier fand vor genau zwei Wochen statt, nachdem die Leiche der 13-Jährigen in einem leerstehenden Haus in Brandenburg gefunden worden war. Am 8. November war die Leiche von Lisa in dem Ortsteil von Bad Freienwalde aufgefunden worden. Der Fundort liegt nordöstlich von Berlin. Der mutmaßliche Täter wurde am Fundort schwer verletzt gefasst. Der 22-jährige Deutsche starb später laut Staatsanwaltschaft Berlin an den Folgen einer Kopfschussverletzung, die er sich selbst zugefügt hatte.

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Der 22-Jährige stand seit fast zwei Jahren im Verdacht, Kinderpornografie erworben und besessen zu haben. Doch strafrechtlich zur Verantwortung gezogen wurde er dafür nicht. Klar ist, dass gegen ihn nicht weiter ermittelt werden kann, weil er nun tot ist. Dennoch bleiben viele Fragen zur Verantwortung im Fall Lisa T. ungeklärt. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Tod des Verdächtigen keine Aufklärung über das Schicksal des Mädchens bringt.

Weitergehende Ermittlungen der Staatsanwaltschaft

Auch nach der Obduktion der Leiche von Lisa ist unklar, wie sie ums Leben gekommen ist. Die Staatsanwaltschaft hat deswegen weitere Untersuchungen angeordnet. Wann diese vorliegen, ist noch offen. Die genauen Umstände des Todes bleiben somit weiterhin ein zentraler Punkt der juristischen Aufarbeitung. Die Behörde arbeitet mit Hochdruck an den noch offenen Fragen.

Unterdessen gehen die Ermittler unter anderem mehr als 200 Hinweisen nach, die bei der Polizei nach dem Verschwinden der Schülerin eingingen. Lisa war am 3. November in Berlin-Marzahn verschwunden. Die Polizei suchte schließlich mit Hunderten Beamten, Spürhunden, einem Hubschrauber und einer Unterwasserdrohne nach ihr. Die Suchmaßnahmen waren umfassend und intensiv.

Dramatischer Wendepunkt durch Hausfriedensbruch

Die Wende im Fall erfolgte durch einen spezifischen Hinweis. Letztlich führte ein Hinweis wegen Hausfriedensbruchs am Sonntag zu dem leerstehenden Haus in Brandenburg. Dieser tückische Zufall ermöglichte die Auffindung des Mädchens, obwohl die ursprüngliche Vermisstenfahndung keinen direkten Erfolg zeitigte. Die Behörden danken der Öffentlichkeit für die zahlreichen Tipps.

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Die Trauer in Berlin-Marzahn zeigt, wie tief der Verlust in der Gemeinschaft verwurzelt ist. Die vielen Blumen und die stille Anteilnahme der Passanten unterstreichen die Tragweite des Ereignisses. Bis zur Klärung der Todesumstände bleibt die Stadt in einem Zustand der Anteilnahme und des Schreckens. Die weitere juristische Aufarbeitung wird von der Staatsanwaltschaft sorgfältig begleitet.