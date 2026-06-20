Taylor Fritz besiegt Alexander Zverev nach 2 Stunden 40 Minuten - siebte Siegesserie und Ausblick auf Wimbledon

Im Finale der Deutschen Tennis‑Meisterschaften setze sich Taylor Fritz in einem intensiven Drei‑Satz‑Match gegen den deutschen Olympiasieger Alexander Zverev durch. Der Sieg für die USA markierte die siebte aufeinanderfolgende Partie, während Zverev trotz starker Auftrittsphase die Chance verpasste, den ersten Rasen­titel zu holen. Der Artikel beleuchtet den Spielverlauf, die entscheidenden Momente und den Ausblick auf das kommende Wimbledon‑Turnier.

Nach über zweieinhalb Stunden intensiven Spiels musste der erschöpfte deutsche Tokio‑Olympiasieger Alexander Zverev am Samstag seinem größten Rivalen des Tages, dem Amerikaner Taylor Fritz , gratulieren.

Fritz setzte sich in einem hart umkämpften Match mit 6:7 (4:7), 6:4, 7:5 durch und verlängerte seine Siegesserie damit auf sieben Partien hintereinander. Der Ausgang des Finales bleibt offen, denn im nächsten Schritt trifft Fritz entweder auf den deutschen Außenseiter Daniel Altmaier aus Kempen oder auf den ebenfalls US‑amerikanischen Landsmann Frances Tiafoe. Von Beginn an bestimmte das Aufschlagspiel den Rhythmus des Duells.

Zverev, der im Vorfeld das Service im Verhältnis 2:1 vom Wimbledon‑Halbfinalisten 2025 übernommen hatte, zeigte in der ersten Spielphase ein nahezu perfektes Returnspiel. Doch bereits nach dem ersten Satz wankte seine eigene Aufschlagleistung. Trotz starker Serves in den vorangegangenen Runden verlor Zverev den Re‑Break zum 3:3, während Fritz in dieser Phase 13 Punkte in Folge sammelte und das Spiel bei drückender Bullenhitze zu dominieren schien.

Der Deutsche geriet in die Defensive, musste bei 3:4 und zu Beginn des Einstandspunkts eine Behandlungspause einlegen und verließ unter Applaus den Platz - ein Moment, der an einen möglichen Abbruch erinnerte. Doch Zverev fand nach kurzer Erholung zurück, setzte zu einem kraftvollen Aufschlag im entscheidenden Tie‑Break an und überzeugte das Publikum mit lautstarkem Jubel. Im weiteren Verlauf suchte Zverev an der Seitenlinie das Gespräch mit seinem Vater, was die ohnehin angespannte Situation zusätzlich belastete.

Der Deutsche verfolgte den schnellen Ballwechsel, fand aber kaum mehr Chancen, die Aufschlagspiele von Fritz zu durchdringen. Das entscheidende Break zum 4:5 im zweiten Satz ermöglichte dem Amerikaner, das Set zu gewinnen. Zverev jedoch gab nicht auf: Nach einer zehnminütigen Hitzepause trat er erneut auf den Platz und kämpfte sich durch den dritten Satz. Anfangs blieb er beim Aufschlag nahezu fehlerfrei, doch ein kritischer Break bei 4:4 brachte den Durchbruch für Fritz.

Der dritte Finaleinzug für Zverev in Halle blieb damit vergebens, und der erste Rasen‑Titel, nach dem er sich sehnt, muss noch warten. Der Grand‑Slam in Wimbledon startet am 29. Juni, und die Diskussion um die Formkurve beider Spieler wird weitergehen. Während Fritz mit einer beeindruckenden Siegesserie in das Turnier einzieht, muss Zverev seine Konzentration und Kondition über die bevorstehenden Wochen verfeinern, um bei den kommenden Major‑Events wieder an die Spitze zu gelangen.

Die deutsche Fan‑Base blickt gespannt auf den nächsten Auftritt ihres Helden, während die internationale Tennis‑Welt die Entwicklungen rund um die beiden Finalisten aufmerksam verfolgt





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