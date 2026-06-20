Taylor Fritz bezwingt Alexander Zverev in hitziger Halbfinal-Schlacht von Halle

Taylor Fritz hat das Halbfinale des Tennisturniers in Halle gegen Alexander Zverev gewonnen. Nach einer langen und anstrengenden Partie unter extremen Hitzebedingungen setzte sich der US-Amerikaner in drei Sätzen durch und zog ins Finale ein, wo er auf Frances Tiafoe trifft.

Alexander Zverev , der French-Open-Champion, musste sich nach einem harten Kampf im Halbfinale von Halle seinem Dauerrivalen Taylor Fritz geschlagen geben. Das Match dauerte 2 Stunden und 40 Minuten und war geprägt von extremen Hitzebedingungen, die beiden Spielern alles abverlangten.

Fritz triumphierte mit 6:7 (4:7), 6:4, 7:5 und baute damit seine beeindruckende Siegesserie gegen Zverev auf sieben Matches aus. Im Finale trifft der US-Amerikaner auf seinen Landsmann Frances Tiafoe, der zuvor Daniel Altmaier klar mit 6:1, 6:3 besiegt hatte. Zverev, der ursprünglich stark begann und Fritzs Aufschlagspiel bereits zum 2:1 brechen konnte, verlor zusehends an Kraft und Konstanz. Seine anfangs sichere Rückhand und sein Aufschlag, die ihn in den vorherigen Runden ausgezeichnet hatten, wurden zusehends schwächer.

Nachdem er das Rebreak zum 3:3 kassierte, musste er bei 3:4 und Einstand eine Behandlungspause einlegen. Unter dem applaudierenden Publikum verließ er den Platz, wobei ein vorzeitiges Matchende befürchtet wurde. Zverev kehrte zurück, dehnte seinen Rücken und kämpfte sich mit einem starken Aufschlag in den Tiebreak, den er schließlich für sich entscheiden konnte. Im zweiten Satz fand Zverev kaum noch zu seinem Spiel.

Er versuchte, mit schnellen Schlägen im Vergleich Fritz' Aufschlagspiel zu stören, was jedoch nur bedingt gelang. Bei 4:4 verlor er sein Aufschlagspiel, nachdem der Schiedsrichter ihm wegen wiederholter Zeitverzögerung ein erstes Service gestrichen hatte. Das Break entschied den Satz für Fritz. Trotz der schwierigen Umstände und der offensichtlichen körperlichen Beeinträchtigungen gab Zverev nicht auf.

Nach einer zehnminütigen Hitzepause startete er auch in den dritten Satz, kämpfte sich aber nicht mehr zurück und musste sich letztlich geschlagen geben





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