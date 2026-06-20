Taylor Fritz bezwingt Alexander Zverev in hitziger Schlacht von Halle

Der Amerikaner Taylor Fritz setzt sich in einem atmosphärrisch dichten und hitzebedingt anstrengenden Dreisatzmatch gegen Alexander Zverev durch. Zverev muss bei 35 Grad auf dem Centre Court eine weitere Niederlage gegen Fritz hinnehmen, während diese im entscheidenden Moment kaltblütig agiert.

Alexander Zverev musste sich bei den Rasen -Meisterschaften in Halle /Westfalen dem Amerikaner Taylor Fritz mit 7:6, 4:6, 5:7 geschlagen geben. Bei extremen Temperaturen um die 35 Grad auf dem Centre Court waren die Bedingungen für den French-Open-Sieger von 2024 nur schwer zu bewältigen.

Zverev startete stark in die Partie, erzielte früh ein Break zum 2:1, verlor es jedoch schnell wieder und kassierte 13 Punkte in Folge. Er holte sich ungewöhnlicherweise ein Handtuch und verließ später den Court, um in der Kabine behandelt zu werden. Während der Pause blieb Fritz auf dem Platz und suchte Schutz im Schatten. In Zverevs Box litten Freundin Sophia Thomalla und Oma Natalia Fateeva mit, wobei die Oma ihrem Enkel mit einem Mini-Ventilator Erleichterung verschaffte.

Nach der Behandlung kehrte Zverev zurück und glich zum 4:4 aus. Er servierte gewohnt stark und gewann den ersten Satz schließlich im Tiebreak mit 7:6, unterstützt von seiner Oma, die die Becker-Faust zeigte. Nach 69 Minuten war der erste Satz geschafft, doch Zverev verließ erneut den Platz, während Fritz nur sein Shirt wechselte. Der zweite Satz blieb eng, doch Zverev musste beim Stand von 4:5 seinen Aufschlag abgeben und verlor ihn 4:6.

In dieser Phase war er körperlich deutlich geschwächt, beugte sich oft vornüber und stützte sich auf den Knien ab. Nach einer zehnminütigen Pause, in der sich beide Spieler in den Katakomben abkühlen konnten, kam der Court bereits im Schatten liegend zurück. Beide waren sichtlich erfrischt, der Satz blieb bis zum 5:5 ausgeglichen. Dann jedoch schlug Fritz eiskalt zu und breakte Zverev zum 6:5.

Nach insgesamt 2:39 Stunden verwandelte er seinen zweiten Matchball zum 7:5 und gewann damit das Match. Für Zverev ist es die siebte Niederlage in Folge gegen Fritz. Von insgesamt 15 Aufeinandertreffen gewann der Olympiasieger von 2021 nur fünf, der letzte Sieg gelang ihm beim Masters in Rom 2024. In Halle war es das vierte Halbfinal-Aus in Folge und seine erste Niederlage nach zehn Siegen auf der Tour. Das nächste Grand-Slam-Turnier beginnt für Zverev am 29. Juni in Wimbledon





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