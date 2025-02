Taylor Lautner kehrt mit neuer Serie «Werewolf Hunter» zurück

Der ehemalige Twilight-Star Taylor Lautner (33) ist mit einer neuen Serie zurück auf dem Bildschirm zu sehen. In «Werewolf Hunter» spielt er eine humorvolle Version von sich selbst als Werwolfjäger. Lautner verrät, dass er sich nach dem Ende der Vampir-Saga auf seine wahre Bestimmung vorbereitete. Die Serie wird in Zusammenarbeit mit Amazon-MGM-Studios produziert und von bekannten Namen wie Daisy Gardner und Radio Silence unterstützt. Lautner selbst fungiert als Executive Producer. Details zur Veröffentlichung und weiteren Darstellern sind noch nicht bekannt.

Twilight -Star Taylor Lautner (33) überrascht mit einer neuen Serie, in der er sich selbst spielt – oder zumindest eine humorvolle Version davon, wie Entertainment Weekly bestätigt. In ' Taylor Lautner : Werewolf Hunter' schlüpft der 33-Jährige in die Rolle eines Werwolfjäger s. Die Geschichte folgt dem einstigen Teenie-Star, der nach dem Ende der berühmten Vampir-Saga aus der Öffentlichkeit verschwand.

Doch aus einem weit verrückteren Grund, als viele vermutet hatten: Er bereitete sich auf seine wahre Bestimmung vor. Offiziell bestätigt wurde das Amazon-MGM-Studios-Projekt von Taylor selbst über Instagram, wo er schrieb: 'Gerade als ich dachte, ich wäre aus dem Schneider, ziehen sie mich wieder rein.' Hinter dem ambitionierten Projekt steht Daisy Gardner, bekannt durch Arbeiten an Serien wie 'Silicon Valley'. Unterstützt wird sie von namhaften Produzententeams, darunter Radio Silence, die unter anderem für die neuen Scream-Filme verantwortlich sind. Taylor selbst wird nicht nur vor der Kamera stehen, sondern auch als Executive Producer fungieren. Details zu Mitwirkenden und einem genauen Veröffentlichungsdatum gibt es jedoch bislang noch nicht, da sich die Serie aktuell in der Entwicklungsphase befindet. Seine Frau Tay (27) zeigte sich auf Instagram begeistert: 'Ich kann es kaum erwarten, zu sehen, wie du einem Werwolf in den Hintern trittst!' Für Taylor markiert die Show ein entscheidendes Comeback. Der Schauspieler, der durch die Rolle des Jacob Black in der legendären Vampir-Reihe weltweit berühmt wurde, konnte nach dem Ende der Filme 2012 nie so recht an diesen Erfolg anknüpfen. Während Co-Stars wie Robert Pattinson (38) und Kristen Stewart (34) mit Arthouse-Projekten große Anerkennung fanden, trat Taylor nach einigen Comedy-Rollen und Serien wie 'Cuckoo' weitgehend aus dem Rampenlicht zurück. Privat scheint er sein Glück dafür gefunden zu haben: Seit 2022 ist er mit Tay Dome, die nun ebenfalls den Nachnamen Lautner trägt, verheiratet. Gemeinsam hosten sie den Podcast 'The Squeeze', in dem Taylor zuletzt über Körperbildprobleme während des 'Twilight'-Hypes sprach. Nun scheint er bereit, sowohl beruflich als auch privat ein neues Kapitel aufzuschlagen





