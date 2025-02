Taylor Lautner wird Werwolfjäger in eigener Serie

Der ehemalige Twilight-Star Taylor Lautner kehrt in eine fantastische Welt zurück, diesmal aber auf der Seite der Jäger. Lautner wird in seiner eigenen Serie „Taylor Lautner: Werewolf Hunter“ den Titelhelden verkörpern, der sein Doppelleben als Hollywood-Schauspieler und übernatürlicher Krieger jongliert.

Taylor Lautner , der in den späten 2000er Jahren neben Kristen Stewart und Robert Pattinson zum Weltstar aufstieg, spielte in fünf Filmen den jungen Jacob Black, der sich mit Vampir-Edward nicht nur wegen seiner unglückseligen Liebe für die menschliche Bella feindselig gegenüber steht. 13 Jahre nach dem Ende der Fantasy -Reihe widmet sich Lautner nun noch einmal den fantastischen Kreaturen - diesmal allerdings auf der anderen Seite.

Berichten zufolge wird Taylor Lautner als Hauptdarsteller in seiner eigenen Serie mit dem Titel „Taylor Lautner: Werewolf Hunter“ fungieren. Was wir uns genau darunter vorstellen können, wird in der offiziellen - und vollkommen verrückten klingenden - Synopsis zur Serie enthüllt: Nachdem er den letzten Twilight-Film abgedreht hat, ist Taylor Lautner aus den Scheinwerferstrahlen verschwunden. Fans spekulierten, die Zeitungen schmieden Theorien – aber die Wahrheit ist verrückter als die Gerüchte. Taylor hat sich nicht nur eine mentale Auszeit genommen. Er hat sich auf seine wahre Berufung vorbereitet ... Taylor Lautner: Werewolf Hunter. Sich selbst spielend stellt er sich der Welt als Jäger, der seine einzigartige Expertise braucht. Während er ein Doppelleben führt – Hollywood-Schauspieler bei Tag, übernatürlicher Krieger bei Nacht – muss sich Taylor mit der ultimativen Ironie auseinandersetzen: Während er dabei ist, die Welt zu retten, seine Karriere wieder zum Leben zu erwecken und sich zu verlieben, wird er mit der ultimativen Frage konfrontiert – was passiert, wenn deine größte Rolle dein größter Feind wird? Die nicht als Reality-TV, sondern mit Drehbuch gedrehte Serie wird vom Studio Tornate produziert, das zuvor Comedy-Highlights wie BoJack Horseman und Undone hervorbrachte. Daisy Gardner (Single Drunk Female) wird als Drehbuchautorin und Showrunnerin hinter der Serie stehen, die Lautner als ausführender Produzent begleitet. Ein Erscheinungsdatum ist derzeit noch nicht bekannt. Ein Start ab Sommer 2024 ist aber laut einigen Gerüchten möglich





Taylor Lautner Werewolf Hunter Twilight Serie Fantasy Hollywood

