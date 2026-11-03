Taylor Red trauert um Nicole Taylor: Country-Duo steht vor Zukunft

Die Country-Band Taylor Red verliert durch den Tod von Nicole Taylor ihre Anführerin. Schwestern Nika und Natalie planen die weitere Karriere des Trios.

Die US-amerikanische Country-Band Taylor Red hat einen schmerzlichen Verlust zu verkraften. Die Sängerin Nicole Taylor starb am 28. September in ihrem Zuhause in Nashville an den Folgen einer Brustkrebs erkrankung. Sie wurde 35 Jahre alt und ist nun tot. Ihre eineiigen Drillingsschwestern und Bandkolleginnen Nika Taylor und Natalie Taylor müssen nun ohne ihre gemeinsame Schwester weitermachen. Beide sind ebenfalls 35 Jahre alt.

Trauer und öffentliche Bekanntgabe

Nika und Natalie haben den Tod ihrer Schwester erst jetzt öffentlich bekannt gegeben. In einem rund elfminütigen Video auf YouTube trauern sie herzlich zerbrechend um Nicole. Sie erklärten, dass sie niemals damit gerechnet hätten, diese Nachricht jemals verkünden zu müssen. Auf einer Gedenkseite bezeichnen die Schwestern Nicole als ihre furchtlose Anführerin und beste Freundin. Das Abschiedsvideo trägt den Titel We Lost Our Triplet Sister Nicole und verbreitet sich seit der Veröffentlichung rasant. Innerhalb kurzer Zeit wurde es mehr als 100.000 Mal aufgerufen.

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Krankheitsverlauf und letzter Wille

Die Schwestern beschrieben die Erkrankung als sehr aggressiv. Zunächst habe Nicole gut auf die Behandlung angesprochen. Später kehrte der Krebs jedoch zurück und erreichte Stadium vier. Natalie sagte im Video, dass sie dachten, Nicole würde hier sein und ihre Geschichte von ihrer irdischen Heilung erzählen. Stattdessen erzählen sie jetzt ihre Geschichte von ihrer Heilung im Himmel. Sie habe ihren Frieden gefunden und leide nicht mehr, wofür sie dankbar seien. Trotz der schweren Erkrankung versuchte Nicole weiterzuleben, zu arbeiten und zu reisen. Selbst während ihrer Chemotherapie habe sie noch CrossFit gemacht.

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Geschichte des Trios und musikalischer Erfolg

Nicole bildete mit ihren Schwestern Nika und Natalie das Country-Trio Taylor Red. Die Band aus Mississippi startete 2010 unter dem Namen Red Roots. Im Jahr 2018 benannten sie die Gruppe in Taylor Red um. Die Musikerinnen spielten Gitarre, Banjo, Geige und Mandoline. Mehr als 1000 Konzerte sollen sie in den Vereinigten Staaten und international absolviert haben. Mit dem Song Country Money gelang ihnen 2021 ein großer Erfolg auf TikTok. Vor allem im Internet wurden die Schwestern zu Stars. Ihr YouTube-Kanal Taylor Red TV hat aktuell rund 16,7 Millionen Abonnenten.

Zukunft der Band nach dem Verlust

Für Nika und Natalie bleibt nun die schwerste Frage offen. Wie geht es mit Taylor Red ohne die Schwester weiter? Sie stehen vor der Aufgabe, die Karriere fortzuführen, ohne die furchtlose Anführerin. Die beiden Schwestern müssen nun entscheiden, ob sie das Duo als Taylor Red fortsetzen oder neue Wege gehen. Der Tod von Nicole hat die Struktur der Band grundlegend verändert. Fans und Unterstützer warten auf weitere Ankündigungen der verbleibenden Mitglieder. Die emotionale Belastung ist für beide extrem hoch.