Schöpfer Taylor Sheridan erklärt, warum der Sci-Fi-Western Cowboys & Aliens mit Harrison Ford gescheitert ist und warum das Western-Genre nicht tot ist.

Der US-amerikanische Drehbuchautor und Schöpfer der Erfolgsserie Yellowstone, Taylor Sheridan, hat in einem Interview scharfe Kritik an dem Film Cowboys & Aliens geübt. Der 2011 veröffentlichte Sci-Fi-Western, der auf einer Graphic Novel von Fred Van Lente, Andrew Foley und Luciano Lima basiert, wird von Sheridan als handwerklich zwar gut, aber inhaltlich hanebünen abgetan. Er betonte, dass die Geschichte so schlecht war, dass jede künstliche Intelligenz sie besser hätte generieren können. Für den heute mächtigen Streaming-Magnaten war der Film ein Beispiel dafür, wie man ein Genre durch unnatürliche Vermischung zerstört.

Kritik an der Story und den Produzenten

Shedarians Hauptkritikpunkt richtete sich gegen die narrative Struktur des Films, der unter der Regie von Jon Favreau und als Produzent Steven Spielberg entstand. Obwohl der Film als typischer Sommerblockbuster durchaus unterhaltsam sein mochte, fehlte ihm laut Sheridan jegliche Authentizität. Er erinnerte sich daran, dass niemand den Film wirklich haben wollte. Die Kombination aus Science-Fiction-Elementen mit Außerirdischen und dem klassischen Western habe das Genre nicht bereichert, sondern es nur verdorben. Diese Entscheidung sei der Grund für das Scheitern des Projekts gewesen, da das Publikum 2011 keine solche Hybridform suchte.

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Die Bedeutung des reinen Western-Genres

Im Gegensatz zu den Alien-Invasionen in Cowboys & Aliens sieht Sheridan im traditionellen Western ein essentielles amerikanisches Kulturgut. Er erklärte, dass er immer gewusst habe, dass eine Nachfrage nach gut gemachten Western besteht. Das Genre verkörpere für ihn Werte wie Freiheit, Weite und Unabhängigkeit. Zudem besitze es eine romantische Komponente, die moderne Geschichten oft vermissen lassen. In einem Artikel, der direkt nach dem Kinostart von Cowboys & Aliens erschien, wurde das Western-Genre bereits für tot erklärt. Sheridan widersprach dieser Ansicht vehement und argumentierte, dass nur die vermischten, künstlichen Versionen tot seien, nicht das reine Genre selbst.

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Einfluss auf das Streaming-Marktführer Rolle

Durch den enormen Erfolg seiner Neo-Western-Serie Yellowstone hat Taylor Sheridan heute eine dominierende Position im Streaming-Markt eingenommen. Mit weiteren Produktionen wie Tulsa King, Landman, Lioness und Mayor of Kingstown deckt er nahezu das gesamte Spektrum der Erwachsenenunterhaltung ab. Seine Sichtweise auf das Western-Genre prägt somit maßgeblich, wie heutige Zuschauer dieses Genre wahrnehmen. Während andere Versuche, das Western-Genre wiederzubeleben, wie der aktuelle Versuch von Kevin Costner mit Horizon - Eine amerikanische Saga, auf Schwierigkeiten stoßen, hat Sheridans Ansatz bewiesen, dass der Markt für authentische Western sehr wohl vorhanden ist.

Zukünftige Perspektiven und Marktentwicklung

Die Debatte um die Zukunft des Western-Genres zeigt, dass Publikumspräferenzen sich stark verändert haben. Selbst wenn Cowboys & Aliens zu einer anderen Zeit, vielleicht nach dem Erfolg von Yellowstone oder wenn das Publikum Superheldenfilme satt hatte, möglicherweise erfolgreich gewesen wäre, bleibt die Kritik Shedariams relevant. Das Schicksal der zweiten und dritten Teile von Costners Horizon-Saga ist bis heute unklar. Dies unterstreicht, dass der Weg zurück zum Kino-Erfolg für Western schwierig ist. Nur konsequente Umsetzung ohne störende Genremixes scheint langfristig erfolgreich zu sein, wie Shedariams eigene Arbeit beweist.