Taylor Sheridan stoppt Serie zur 6666 Ranch aus moralischen Gründen

Serienmacher Taylor Sheridan bestätigt das Ende des Projekts 6666. Er nennt moralische Bedenken und den Schutz der Cowboys als Hauptgrund für die Absage der Serie.

Der Serienproduzent Taylor Sheridan hat die Planung einer eigenen Fernsehserie zur realen 6666 Ranch in Texas endgültig eingestellt. Sheridan bestätigte diese Entscheidung öffentlich und begründete sie mit starken moralischen Bedenken. Er wolle die reale Ranch nicht für fiktive Fernseh-Dramen nutzen, da er den Schutz der dort lebenden Menschen und arbeitenden Cowboys priorisiert. Diese Absage beendet ein Vorhaben, das der Fernsehsender Paramount bereits im Jahr 2021 offiziell angekündigt hatte und das von der Fangemeinschaft lang erwartet wurde.

Moralische Bedenken stoppen 6666 Projekt

Taylor Sheridan erklärte offen, dass es niemals eine Serie zu diesem Thema geben wird. Sein Hauptargument ist, dass er die echte 6666 Ranch nicht künstlich für TV-Dramatisierungen verfremden möchte. Besonders wichtig sei ihm der Respekt vor den Menschen, die tatsächlich dort arbeiten und leben. Er betonte, dass er niemals Leben erfinden und dort ein Drama konstruieren würde, da es sich um einen echten Arbeitsplatz handelt, an dem Familien leben und Cowboys ihrer Tätigkeit nachgehen. Daher soll das Umfeld nicht für fiktive Konflikte ausgenutzt werden.

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Ursprung im Yellowstone-Fan-Liebling Jimmy

Die Idee zu dem Projekt 6666 entstand während der vierten Staffel der Serie Yellowstone. Der Fan-Liebling Jimmy Hurdstrom, gespielt von Jefferson White, wurde damals auf die echte texanische Ranch geschickt. Dort sollte seine Figur lernen, ein richtiger Cowboy zu werden. Viele Fans rechneten anschließend fest mit einer eigenen Spin-off-Serie rund um die legendäre Ranch. Sheridan verriet nun, dass er sämtliche Jimmy-Szenen aus den Texas-Episoden bereits zusammengeschnitten habe. Daraus ergibt sich laut seinem Statement bereits ein perfekter kleiner Film über die Entwicklung der Figur.

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Eigentümerrolle und Verantwortung für Kultur

Die Entscheidung ist bemerkenswert, da Taylor Sheridan selbst Miteigentümer der 6666 Ranch ist. Nach dem Tod des früheren Besitzers wurde das Anwesen im Jahr 2020 von einer Investorengruppe rund um Sheridan übernommen. Der Kaufpreis lag Berichten zufolge bei mehr als einer hohen sechsstelligen Summe. Im Podcast betonte Sheridan, ihm sei von Anfang an bewusst gewesen, dass eine Ranch kein klassisches Profitgeschäft ist. Trotzdem sehe er es heute als persönliche Verantwortung an, das Gelände und seine Kultur zu schützen.

Neue Projekte im Dutton-Universum

Auch wenn das Projekt 6666 damit endgültig gestrichen ist, baut Taylor Sheridan das Yellowstone-Universum weiter aus. Erst vor Kurzem startete mit Dutton Ranch ein neues Spin-off rund um die Charaktere Beth Dutton und Rip Wheeler. Damit bleibt Texas weiterhin ein wichtiger Bestandteil des Franchises, nur eben ohne eine direkte Serie über die 6666 Ranch. Fans, die nach Nachschub für das Yellowstone-Universum suchen, finden in diesen neuen Produktionen weiterhin Inhalte, die im gleichen kosmischen Kontext spielen.