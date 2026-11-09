Taylor Sheridan verteidigt Western-Genre nach Kritik an Cowboys & Aliens

Taylor Sheridan kritisiert die Western-Verfilmung Cowboys & Aliens scharf und erklärt, warum das Genre lebt. Seine Erfolge wie Yellowstone beweisen die anhaltende Nachfrage nach Western-Inhalten.

Der US-amerikanische Produzent und Schöpfer Taylor Sheridan hat sich in einem jüngsten Statement scharf von der 2011 erschienenen Science-Fiction-Adaption Cowboys & Aliens abgewendet. Sheridan argumentiert, dass das traditionelle Western-Genre keineswegs tot sei, sondern durch unangemessene Genre-Mischungen wie jene in Cowboys & Aliens diskreditiert wurde. Er betonte, dass ein gut gemachter Western eine allseits beliebte Erzählform darstellt, die tief in der amerikanischen Identität verwurzelt ist. Laut Sheridan liegt das Problem nicht am Interesse des Publikums, sondern an der kreativen Ausgestaltung bestimmter Filme.

Cowboys & Aliens wurde 2011 von Regisseur Jon Favreau inszeniert und von Steven Spielberg produziert. Der Film basierte auf einer Graphic Novel der Autoren Fred Van Lente, Andrew Foley und Luciano Lima. Obwohl die handwerkliche Umsetzung des Projekts als gelungen beschrieben wurde, litt das Werk unter einer als hanebüchen empfundenen Geschichte. Das Projekt entstand in einer Zeit, in der das Western-Genre im Kino als nahezu ausgestorben galt und Science-Fiction-Hauptpublikum primär mit Superhelden-Narrativen assoziierte.

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Sheridans Erfolg im Streaming-Bereich

Taylor Sheridan hat sich in den vergangenen Jahren zu einer der einflussreichsten Persönlichkeiten im Streaming-Markt entwickelt. Durch das Neo-Western-Universum seiner Serie Yellowstone hat er eine immense Fangemeinde aufgebaut und die kommerzielle Attraktivität des Genres auf modernen Plattformen bewiesen. Neben der namensgebenden Serie produziert er weitere erfolgreiche Titel wie Tulsa King, Landman, Lioness und Mayor of Kingstown. Damit deckt er einen signifikanten Teil der heutigen Erwachsenenunterhaltung fast im Alleingang ab.

Der Filmemacher erinnerte sich an den Erfolg seiner Yellowstone-Serie und nutzte diese Plattform, um einen direkten Vergleich zu den künstlerischen Entscheidungen bei Cowboys & Aliens zu ziehen. Er kritisierte die Entscheidung, Western-Elemente mit Außerirdischen zu vermischen, als grundlegenden Fehler. Für Sheridan repräsentiert der klassische Western Freiheit, Weite, Unabhängigkeit und eine gewisse Romantik, die durch Science-Fiction-Elemente zerstört werde. Er vertrat die Auffassung, dass ein solches hybrides Genre keine Berechtigung zur Fortexistenz hat.

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Reaktion auf mediale Debatten

Sheridan bezog sich in seinem Statement explizit auf einen Artikel, der unmittelbar nach dem Kinostart von Cowboys & Aliens erschien und das Western-Genre für tot erklärte. Seine direkte Antwort darauf lautete, dass das beschissene Western-Genre nur dann tot sei, wenn versucht werde, es mit Außerirdischen zu vermischen. Er betonte, dass dieser spezifische kreative Ansatz keine Zukunftschancen habe und es keinen Grund für eine Wiederbelebung gebe. Diese Position unterstreicht seine Bindung an die authentische Darstellung historischer und kultureller Western-Themen.

Die Kritik von Sheridan steht im Kontext einer breiteren Debatte über die Zukunft des Westerns im Kino. Selbst der Versuch von Kevin Costner, das Genre mit Horizon - Eine amerikanische Saga im Kino wiederzubeleben, scheiterte jüngst kommerziell. Das Schicksal des fertiggestellten zweiten Teils und des noch nicht gedrehten dritten Teils dieser Saga ist bis heute nicht geklärt. Dies unterstreicht die Schwierigkeiten, traditionelle Western-Formate im modernen Mainstream-Kino zu etablieren, ohne auf unkonventionelle Mischformen zurückzugreifen.

Künftige Projekte und aktuelle Tätigkeiten

Trotz der kritischen Äußerungen über Genre-Mischungen arbeitet Taylor Sheridan weiterhin intensiv an neuen Projekten. Neben der Produktion weiterer Staffeln zu seinen bestehenden Erfolgsserien entwickelt er eine Reihe von Actionfilmen. Zu diesen Projekten gehören F.A.S.T. mit Brandon Skelnar und Jason Clarke sowie Sicario 3. Diese Werke zeigen, dass Sheridan weiterhin an traditionellen Action- und Western-Formaten festhält, die von einem klaren Genre-Konsens geprägt sind.

Ein weiteres Großprojekt ist die Zusammenarbeit mit Peter Berg an der Verfilmung des riesigen Videospiels Call of Duty für die große Leinwand. Dieses Engagement verdeutlicht die vielschichtige Tätigkeit von Sheridan, der erfolgreich verschiedene Medienformate bedient. Während einige Filme wie Cowboys & Aliens als historische Ausreißer betrachtet werden, etablieren sich seine aktuellen Produktionen als feste Größe im aktuellen Unterhaltungsangebot. Die anhaltende Nachfrage nach Western-Inhalten bleibt laut Sheridan erhalten, solange die Integrität des Genres gewahrt wird.