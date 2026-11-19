Taylor Swift kehrt nach zehn Jahren zu den CMA Awards zurück. Sie präsentiert zwei auffällige Looks, darunter ein gelbes Oscar de la Renta Kleid und ein Bühnenoutfit inspiriert von Toy Story.

Taylor Swift hat mit einem spektakulären Auftritt bei den Country Music Association Awards im vergangene Mittwochabend ein Zeichen gesetzt. Nach einer Pause von zehn Jahren kehrte die 36-jährige Superstar-Pop- und Country-Ikone offiziell auf den roten Teppich der Veranstaltung zurück. Zuvor hatte sie seit 13 Jahren nicht mehr live auf der Bühne der CMA-Verleihung gestanden, was die Bedeutung ihres Wiedereinzugs im Musikgeschäft unterstreicht.

Fashion-Highlights auf dem roten Teppich

Der erste große Auftritt von Taylor Swift fand am Mittwochabend auf dem roten Teppich statt, wo sie ein augenfälliges Design präsentierte. Sie trug ein leuchtend gelbes, trägerloses Kleid der kommenden Frühjahr/Sommer-Kollektion des renommierten Modehauses Oscar de la Renta. Der Stoff bestand aus fester Seiden-Faille, die am Oberkörper körpernah saß. Anschließend weitete sich der Rock zu einem massiven, gerafften Teil aus, das einen dramatischen High-Low-Schnitt aufwies.

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Vorne offenbarte das Kleid Taylors Beine, während es hinten deutlich länger fiel und in einer kleinen Schleppe endete. Zur Garderobe wählte sie maßgefertigte Ohrhänger von Lorraine Schwartz. Diese waren mit Paraíba-Turmalinen sowie weißen und kanariengelben Diamanten besetzt. Allein die Ohrringe sollen auf ein Gewicht von rund 55 Karat kommen. Ergänzt wurde das Schmuckset durch einen passenden Diamant-Turmalin-Ring und filigrane, goldfarbene Riemchen-High-Heels von Jimmy Choo.

Das Make-up folgte einer bewussten Abweichung von ihrer klassischen Signatur. Statt des bekannten klassischen roten Lippenstifts entschied sich Taylor Swift für einen kräftigen Orange-Rot-Ton. Dies wurde mit dunklem Augen-Make-up kombiniert, während ihre Haare elegant hochgesteckt wurden. Die Gesamterscheinung auf dem roten Teppich wurde als glamourös und modern beschrieben.

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Bühnen-Comeback und der Toy Story 5 Bezug

Der zweite große Auftritt des Abends verlagerte Taylor Swift wieder zurück auf die Bühne der Country Music Association. Dort wechselte sie modisch zu ihren Country-Anfängen zurück und präsentierte ein funkelndes Minikleid der Frühjahrskollektion 2027 von Erdem. Dieser Look spielte mit den Farben Rot, Silber und bunten Schmuckdetails. Das Kleid zeichnete sich durch einen hochgeschlossenen, mit Steinen besetzten Kragen sowie Cut-outs aus. Die Taille saß tief, wodurch ein kurzer, voluminöser roter Rock betont wurde.

Zu dem Bühnenoutfit passten aufwendig verzierte und glitzernde Cowboyboots. Selbst ihr Instrument war Teil des Kostüms: Taylor Swift trat auf einer mit Strasssteinen besetzten Gitarre auf. Der Titel, den sie präsentierte, war der Song "I Knew It, I Knew You", den sie für den Pixar-Film "Toy Story 5" geschrieben hat. Diese Nominierung brachte ihr die diesjährige Auszeichnung als "Single of the Year" ein.

Die Farbkombination aus Rot, Gelb und Blau ihres Bühnen-Outfits fiel vielen Betrachtern auf. Sie erinnerte auffällig an das Design der Figur Cowgirl Jessie aus den Pixar-Filmen. Dieser visuelle Bezug unterstreicht die Verbindung zwischen Taylors neuer Musik und der bekannten Filmfigur, die ebenfalls als Cowgirl im Film "Toy Story 5" agiert.

Historischer Kontext und Karriere-Rückblick

Taylors Presence bei den Country Music Association Awards ist historisch bedeutsam. Ihr erster Auftritt fand im Jahr 2006 statt, als sie noch als Nachwuchs-Countrysängerin galt. Im darauffolgenden Jahr 2007 gewann sie dort ihren ersten Preis. Ein Meilenstein folgte 2009, als sie zur damals jüngsten "Entertainer of the Year"-Gewinnerin gekürt wurde.

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Ihren letzten reinen Bühnenauftritt bei der Verleihung hatte sie im Jahr 2013 mit dem Song "Red". Ein weiterer Besuch der Veranstaltung folgte 2016, bevor sie dann eine zehnjährige Pause einlegte. Ihr Comeback am vergangenen Mittwochabend markiert somit das Ende dieser langen Abwesenheit und ihre Rückkehr zu ihren musikalischen Wurzeln auf der großen Country-Bühne.