Taylor Swift ist nun die reichste Musikerin der Welt

"Forbes" schätzt Taylor Swifts Vermögen auf zwei Milliarden Dollar. Damit übertrifft sie Rihanna und alle anderen Musikkolleginnen. Ihr Reichtum stammt vor allem aus der "Eras Tour" und der cleveren Rückeroberung ihrer Musikrechte durch die "Taylor's Version"-Neuaufnahmen.

Nach dem Mega-Erfolg ihrer " Eras Tour " von März 2023 bis Dezember 2024 ist Taylor Swift zur reichsten Musikerin der Welt aufgestiegen.

"Forbes" schätzt ihr Vermögen auf rund zwei Milliarden Dollar, was etwa 1,74 Milliarden Euro entspricht. Damit übertrifft sie den vorherigen Rekordhalter Rihanna, deren Vermögen auf etwa 1,4 Milliarden Dollar taxiert wird. Swifts Aufstieg an die Spitze ist eng mit der historisch erfolgreichen "Eras Tour" verbunden, die mit 2,2 Milliarden Dollar Umsatz die gewinnbringste Konzerttournee aller Zeiten wurde. Doch ihr Reichtum speist sich nicht nur aus Tournee- und Ticketverkäufen sowie Merchandising-Einnahmen.

Ein zentraler Baustein ist die langfristige Kontrolle über ihre Musikrechte. Nachdem die Masteraufnahmen ihrer ersten sechs Alben 2019 ohne ihr Einverständnis verkauft worden waren, startete sie 2021 das ehrgeizige Projekt, diese Werke neu aufzunehmen und als "Taylor's Version" zu veröffentlichen. Diese Strategie ermöglichte es ihr, die Urheberrechte zurückzuerlangen und einen deutlich größeren Anteil der zukünftigen Einnahmen selbst zu erhalten.

Im Gegensatz zu vielen anderen Künstlern hat Swift dadurch eine dauerhafte und lukrative Einnahmequelle geschaffen, die weit über die Laufzeit einer einzelnen Tour hinausgeht. Ihr Geschick im Umgang mit geistigem Eigentum setzt Maßstäbe in der Musikindustrie. Der neue Status als Milliardärin festigt Swifts Position nicht nur als musikalische Ikone, sondern auch als geschäftstüchtige Unternehmerin.

Während Rihanna ihren Reichtum maßgeblich durch ihre Beauty- und Fashion-Marken "Fenty Beauty" und "Savage X Fenty" aufgebaut hat, basiert Swifts Vermögen weiterhin in erster Linie auf ihrer kreativen Arbeit als Songwriterin und Interpretin. Eine genauere Betrachtung ihres Portfolio zeigt eine bemerkenswerte Vielfalt an Einnahmequellen. Neben den Neuaufnahmen ihrer Alben generiert sie kontinuierliche Lizenzgebühren aus ihrem umfangreichen Gesamtwerk.

Die "Eras Tour" selbst war ein Meilenstein, nicht nur wegen der Ticketverkäufe, sondern auch wegen des exklusiven Merchandise-Angebots und der strategischen Partnerschaften, die während der Tour geschlossen wurden. Zudem verfügt sie über wertvolle Veröffentlichungsrechte und hat in der Vergangenheit kluge Investitionen in Immobilien getätigt. Ihr Vermögenswachstum ist das Ergebnis einer jahrzehntelangen Karriere, disziplinierten Geschäftspraktiken und der Fähigkeit, ihre künstlerische Integrität mit kommerziellem Erfolg zu verbinden. Sie demonstriert, wie ein Musiker im digitalen Zeitalter langfristige finanzielle Sicherheit aufbauen kann.

Im Vergleich zu anderen Top-Verdienern der Musikbranche liegt Swift nun klar an der Spitze. Madonna, deren Vermögen auf etwa 850 Millionen Dollar geschätzt wird, und Beyoncé mit rund 760 Millionen Dollar sind ihr zwar bereits seit Jahren in den obersten Regionen der "Forbes"-Listen gefolgt, doch der Sprung über die Milliardengrenze stellt eine neue Dimension dar. Auch Céline Dion, die auf etwa 550 Millionen Dollar kommt, kann mit Swifts aktuellem Vermögen nicht mithalten.

Interessant ist, dass bei fast allen genannten Künstlerinnen ein Teil des Reichtums aus unternehmerischen Aktivitäten außerhalb der reinen Musik stammt. Bei Rihanna sind es die genannten Marken, bei Jay-Z, der mit geschätzten 2,8 Milliarden Dollar weiterhin der reichste Musiker weltweit ist, sind es Investments, Beteiligungen und Deals im Alkoholgeschäft. Swifts Weg zeigt jedoch, dass es auch ohne eine separate Mega-Marke möglich ist, durch die Kunst selbst und die vollständige Kontrolle darüber ein Milliardenvermögen zu erreichen.

Ihr Erfolg ist damit auch ein wichtiger Präzedenzfall für die Debatte um Urheberrechte und Künstlerkontrolle in der Streaming-Ära. Sie hat bewiesen, dass die Wiedergewinnung der Meisterrechte eine äußerst profitable Strategie sein kann. Dies könnte viele andere Künstler dazu inspirieren, ähnliche Schritte zu unternehmen. Die Episode unterstreicht die wachsende wirtschaftliche Macht von Musikerinnen und Musikern, die bereit sind, ihre Karriere als ganzheitliches Business zu führen und nicht nur als kreative talentierte Personen





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Taylor Swift Reichste Musikerin Vermögen Forbes Eras Tour Musikrechte Taylor's Version Rihanna Beyoncé Madonna Musikindustrie

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Reichste Musikerin der Geschichte: Taylor Swift laut „Forbes“ zweifache Milliardärin2024 stand Taylor Swift erstmals auf der „Forbes“-Rangliste der vermögendsten Menschen der Welt. Laut einer neuen Schätzung ist ihr Vermögen seitdem weiter gestiegen.

Read more »

Swift schreibt Geschichte: Pop-Ikone ist jetzt die reichste Musikerin aller ZeitenTaylor Swift hat mit ihrer 'Eras Tour' und strategischen Neuaufnahmen ihrer alten Alben einen unglaublichen Meilenstein erreicht und ist nun die reichste Musikerin der Welt.

Read more »

Taylor Swift ist jetzt die reichste Musikerin aller ZeitenErst vor wenigen Jahren stand Taylor Swift erstmals auf der „Forbes“-Liste der vermögendsten Menschen der Welt. Jetzt hat sie den nächsten Rekord geknackt.

Read more »

Rekord: Taylor Swift ist nun die reichste Musikerin der WeltReichste Musikerin der Geschichte: Wie Taylor Swift dank 'Eras Tour' und neuem Album zu 2 Milliarden Dollar, umgerechnet 1,7 Mrd. Euro, kam.

Read more »