Karriereende nach der Hochzeit? Sängerin Taylor Swift hat genug von den Gerüchten und bezieht zu ihrer musikalischen Zukunft Stellung.

gibt es wiederholt Spekulationen, die Musikerin könnte sich als Ehefrau aus dem stressigen Musikgeschäft zurückziehen. Davon will die Künstlerin aber gar nichts wissen. Lautantwortete, ohne zu zögern, mit einem ganz klaren Nein.

Die Vorstellung, dass sie ausgerechnet wegen ihrer Ehe aufhören würde, findet sie "erschreckend beleidigend". Schließlich würden Menschen nicht heiraten, um danach ihren Beruf aufzugeben, stellte sie in diesem Kontext klar. Für die "Patient Zero"-Interpretin steht damit fest: Auch als verheiratete Frau will sie weiter Songs schreiben, Alben veröffentlichen und ihre künstlerische Laufbahn fortsetzen. Ein Karriere-Aus steht für sie demnach nicht zur Debatte.auch an ihrem Mann.

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Sie und der Footballspieler würden die beruflichen Leidenschaften des jeweils anderen völlig respektieren und sich gegenseitig unterstützen, erklärte sie. Dem Bericht von"Ich liebe den Menschen, mit dem ich zusammen bin, weil er liebt, was ich tue, und weil er liebt, wie sehr es mich erfüllt, Kunst und Musik zu machen.