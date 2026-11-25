Taylor Swift kehrt nach 13 Jahren auf die Bühne der CMA Awards zurück. Die Gala feiert ihren besten Zuschauerwert seit sieben Jahren.

hat bei den 60. CMA Awards nicht nur ihr Comeback als Performerin gefeiert, sondern auch einen starken TV-Abend begleitet.sahen 7,62 Millionen Menschen die Liveübertragung am Mittwoch oder schalteten noch am selben Tag ein.war es der erste Auftritt bei der Preisverleihung seit 13 Jahren.

Die Sängerin präsentierte bei ihrer Rückkehr ein Mash-up, in das unter anderem ihr früher Countryhit "Our Song" einfloss. So landete die Musikerin nicht nur bei den Fans im Saal einen Treffer, sondern offensichtlich auch bei den Zuschauern zu Hause. Für die Macher der Preisverleihung ging die Rechnung mit dem prominenten Comeback jedenfalls voll auf. Im Vergleich zum Vorjahr legte die Übertragung kräftig zu. 2025 hatten noch 6,03 Millionen Zuschauer eingeschaltet, nun stieg die Reichweite um 26 Prozent.

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Auch in der wichtigen Zielgruppe der 18- bis 49-Jährigen überzeugten die CMA Awards:Am Mittwochabend war die Preisverleihung sowohl im frei empfangbaren Fernsehen als auch im Kabelfernsehen das meistgesehene Programm. Schon am Vorabend hatte Disney die Zuschauer auf das große Event eingestimmt. Robin Roberts moderierte das Special "Darius, Dolly and 60 Years of Celebration: Countdown to the CMAs", das 2,99 Millionen Menschen sahen. Für das jährliche Primetimespecial von ABC News war das ebenfalls der beste Wert seit drei Jahren.