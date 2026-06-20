Taylor Swift: Spekulationen um geheime Hochzeit in Rhode Island

Popstar Taylor Swift steht erneut im Mittelpunkt von Hochzeitsgerüchten. Während in der Nähe ihrer Villa ein großes Zelt aufgebaut wird, deuten neue Hinweise auf separate Feierlichkeiten und ein mögliches anderes Event im Luxushotel Ocean House hin.

Seit Tagen fiebert die internationale Popwelt gespannt nach Watch Hill im US-Bundesstaat Rhode Island . Dort besitzt Superstar Taylor Swift eine Millionen-Villa direkt am Atlantik. Gleich nebenan befindet sich das Luxushotel Ocean House , in dem in den letzten Tagen ein enorme Zeltkonstruktion errichtet wurde.

Diese Entwicklung ließ zahlreiche Fans sofort an eine geheime Hochzeit mit ihrem Freund Travis Kelce denken. Zunächst war das Datum des 3. Juli im Madison Square Garden in New York als möglicher Termin im Gespräch gewesen. Die neuen Bauaktivitäten in Rhode Island ließen jedoch die Frage aufkommen, ob das Paar vielleicht viel früher und in trauter Zweisamkeit am Meer heiraten würde.

Aktuelle Berichte deuten jedoch eher darauf hin, dass es sich nicht um eine Blitzhochzeit handelt. Zwar ist das Zelt beeindruckend, doch fehlen typische Hochzeitssymbole: festlich gedeckte Tische, Platzkarten oder aufwändige Blumendekorationen. Stattdessen fällt vor allem ein großer, glatter Holzboden ins Auge, der eher an eine Tanzfläche als an einen Trauungsort erinnert. Dies alles spricht dafür, dass eine größere Feier, aber keine traditionelle Zeremonie stattfindet.

Das Ocean House hat eine lange Geschichte als Veranstaltungsort für Hochzeiten und ist für das Paar ein vertrauter Rückzugsort. Die plötzliche Verlagerung des Events nach New York wurde daher bereits als mögliche Ablenkung oder falsche Fährte diskutiert. Zwei mit den Planungen vertraute Quellen erklärten gegenüber TMZ, dass das Ocean House kein Event ausrichte.

Allerdings soll der Junggesellinnenabschied von Taylor Swift auf ihrem eigenen Anwesen stattfinden. Dafür gibt es erste Anzeichen: Ihre langjährige beste Freundin Abigail Anderson wurde in der Region gesichtet, und mehrere Freundinnen bewegten sich rund um die Villa. Während in Rhode Island die weiblichen Begleiterinnen eintreffen, wurde Travis Kelce seinerseits in Los Angeles mit einer Gruppe von Freunden beobachtet. Für viele Anhänger bedeutet dies, dass getrennte Feierlichkeiten vor der eigentlichen Hochzeit stattfinden könnten.

Abigail Anderson, die Taylor seit der Schulzeit kennt, gilt als wahrscheinliche Trauzeugin. Gleichzeitig gibt es neue Informationen, die eine Feier im Ocean House an diesem Wochenende bestätigen, jedoch nicht die von Swift. Laut TMZ handelt es sich um eine Hochzeit mit etwa 220 Gästen und einem Feuerwerk, bei der das Brautpaar aus New York stammt. Die Mutter der Braut bestätigte dies und fügte hinzu: "Ich wünschte, Taylor Swift wäre da, aber sie ist es nicht.

" Auf Nachfrage erklärte sie, nichts von einer Hochzeit des Popstars an diesem Wochenende zu wissen. Damit remains die anfängliche Spekulation über eine Geheimhochzeit vorerst ein Rätsel. Stattdessen scheint das Wochenende in Watch Hill mit mehreren Events gefüllt zu sein, was die Gerüchteküche weiter befeuert. Die genauen Pläne von Taylor Swift und Travis Kelce bleiben weiterhin im Dunkeln, doch die Beobachtungen rund um die Villa und das Hotel zeigen, dass im Hintergrund intensiv für einen besonderen Anlass vorbereitet wird.

Ob es sich dabei um die lang erwartete Hochzeit handelt oder um zusammenhanglose private Feierlichkeiten, werden vermutlich erst die nächsten Tage zeigen





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