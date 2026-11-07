Taylor Swift und die Knicks: Kontroverse um Aussagen zweier Spieler

New Yorker Knicks-Spieler kritisieren Taylor Swift als unechten Fan. Die Sängerin bedankt sich bei den New York Knicks für ihre langjährige Unterstützung.

Ein heftiger Streit entbrennt rund um die New York Knicks, nachdem zwei Spieler der Franchise in einer Fernsehsendung die Authentizität von Taylor Swift als Basketball-Fan in Frage gestellt haben. Die New Yorker Organisation hat nun reagiert und sich öffentlich von den kritischen Äußerungen distanziert, wobei der Fokus auf der langjährigen Verbundenheit der Sängerin mit der Stadt und dem Team liegt.

Team reagiert auf Swift-Kritik

Ein Sprecher der New York Knicks erklärte in einem Statement, dass Taylor Swift seit vielen Jahren ein Fan der Knicks ist und eine lange Geschichte mit dem Madison Square Garden verbindet. Das Management betonte, dass die Organisation ihr unglaublich dankbar für ihre unermüdliche Unterstützung sei. Diese Erklärung erfolgte, nachdem verschiedene Medienberichte auf einen Konflikt hingewiesen hatten, der durch die Worte zweier Spieler ausgelöst wurde.

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Inhalt der umstrittenen Äußerungen

Der Auslöser des Skandals liegt in einer NBA-Sendung, in der die Ersatzspieler Tyler Kolek und Miles McBride zu Prominenten am Spielfeldrand befragt wurden. Beide waren gefragt, welche Stars sich am wenigsten authentisch als Fans darstellten. Kolek argumentierte, dass das Publikum an den Spielen der Knicks oft inszeniert wirke und dort einfach nur gesehen werden wolle. Er nannte keine Namen, vermutete aber, dass Taylor Swift ein Beispiel sein könnte.

Miles McBride schloss sich dieser Meinung an und kontrastierte das Verhalten von Swift mit den Hingabe anderer Persönlichkeiten. Als Gegenbeispiele nannte McBride den Schauspieler Ben Stiller und den Comedian Tracy Morgan. Beide werden als langjährige und wahre Knicks-Anhänger geschätzt. McBride betonte, dass diese Personen echte Unterstützung zeigten, während der Eindruck bei Swift fehlte.

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Reaktionen und Fan-Aufregung

Tyler Kolek, der die Situation bereits während der Sendung einschätzte, rechnete mit negativen Konsequenzen. Der 25-Jährige sagte voraus, er werde einiges abbekommen, was er auf die enorme Fanbasis der Sängerin zurückführte. Trotz der drohenden Kritik stand er auf seinem Standpunkt. Er meinte, dass Swift zwar viel um die Ohren habe und nicht ständig anwesend sein könne, das Erscheinen wirke jedoch inszeniert.

Diese Worte lösten prompt einen Sturm der Entrüstung in den sozialen Medien aus. Selbst der private Kreis der Beteiligten reagierte. Alexi Sousa, die Lebensgefährtin von Tyler Kolek, zeigte sich auf TikTok irritiert. Als Anhängerin von Taylor Swift, also als Swiftie, äußerte sie Unmut darüber, was ihr Partner über die Sängerin gesagt hatte. Sie kommentierte ihren Zustand, als sie neben Kolek erwachte und die Aufzeichnung sah.

Vergangene Interaktionen mit den Knicks

Taylor Swift war in der Vergangenheit bereits mehrfach bei wichtigen Spielen der New York Knicks in der Arena zu sehen. Ihre Anwesenheit hat oft für Aufmerksamkeit gesorgt, besonders als sie beim Sieg der Knicks im vierten Spiel der NBA-Finalserie gegen die San Antonio Spurs wild jubelte. Dieses Ereignis, bei dem die New Yorker einen 29-Punkte-Rückstand noch aufholten, machte international Schlagzeilen und unterstrich ihre Sichtbarkeit im Basketballsport.

Die aktuelle Debatte zeigt jedoch, wie unterschiedlich die Wahrnehmung von Fankultur sein kann. Während die Organisation die Wertschätzung gegenüber der Sängerin betont, bleiben die Kritiken einiger Fans und Spieler bestehen. Der Vorfall verdeutlicht die komplexe Dynamik zwischen Sport, Prominenz und öffentlicher Meinung im modernen Zeitgeschehen.