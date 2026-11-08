Taylor Swift und Karlie Kloss gemeinsam beim NFL-Spiel der Chiefs

Taylor Swift zeigt sich beim NFL-Spiel der Chiefs mit Karlie Kloss. Der gemeinsame Auftritt lässt alte Bruchgerüchte verblassen.

Taylor Swift (36) sorgt beim NFL-Spiel der Kansas City Chiefs gegen die New York Jets für Aufsehen. Die Sängerin war auf der Tribüne im Arrowhead Stadium zu sehen, wo sie ihren Ehemann Travis Kelce unterstützte. An ihrer Seite saß mit Karlie Kloss (33) eine Frau, mit der man sie in den vergangenen Jahren kaum noch gemeinsam erlebt hatte: ihre frühere beste Freundin.

Laut Bericht waren beide bestens gelaunt. Swift lachte und unterhielt sich mit anderen Gästen, während Kloss strahlte. In der Suite saßen außerdem Taylors Mutter Andrea Swift und Kelces Mutter Donna Kelce.

Also read US-Basketball: Ist Taylor Swift wirklich ein Fan der New York Knicks?

Taylor Swift und Karlie Kloss im Stadion

Taylor Swift und Karlie Kloss haben sich beim NFL-Spiel der Chiefs gemeinsam gezeigt. Beide wirkten in der Suite des Arrowhead Stadiums entspannt und gut gelaunt.

Die Szene ist bemerkenswert, weil die beiden Frauen einst praktisch unzertrennlich waren. Dem Bericht zufolge wurden ihre gemeinsamen Auftritte ab 2017 jedoch immer seltener, und über Jahre hielten sich hartnäckig Gerüchte über einen Bruch der Freundschaft.

Advertisement

Hintergründe der Gerüchte um Swift und Kloss

Die Gerüchte über ein Zerwürfnis zwischen Taylor Swift und Karlie Kloss hielten über Jahre an. Was tatsächlich zwischen den beiden vorgefallen war, haben sie nie öffentlich gemacht.

Der Artikel nennt deshalb nur die Entwicklung der gemeinsamen Auftritte, nicht aber konkrete Ursachen. Laut dem Bericht war Karlie Kloss außerdem im Madison Square Garden in New York dabei, als Taylor Swift und Travis Kelce anwesend waren. Spätestens dort sei deutlich geworden, dass die jahrelangen Spannungen offenbar der Vergangenheit angehören.

Was der Auftritt für Swift und Kloss bedeutet

Der gemeinsame Auftritt beim Football zeigt, dass die frühere Freundschaft zwischen Taylor Swift und Karlie Kloss wieder sichtbar ist. Die Berichterstattung spricht von einer deutlichen Annäherung nach langer Distanz.

Der Artikel fasst die Lage mit einem Bezug auf einen von Swifts größten Hits zusammen. Demnach gibt es zwischen den beiden offenbar kein Bad Blood mehr, also keine Feindschaft mehr im Sinne des Songtitels.

Advertisement

Für Fans und Beobachter ist die Szene ein sichtbares Zeichen dafür, dass die beiden Frauen wieder nebeneinander Platz nehmen. Welche Gründe hinter der Annäherung stehen, lassen die Berichte offen.

NFL-Spiele in Deutschland live verfolgen

NFL-Spiele sind in Deutschland unter anderem bei RTL zu sehen, und zwar jeden Sonntag ab 19 Uhr live und kostenlos. Wer die Partien verfolgen möchte, hat damit einen frei empfangbaren Zugang.

Die deutsche Konferenz wird bei Sky Sports übertragen. Alle Spiele mit Original-US-Kommentar sind im NFL-Game-Pass auf DAZN verfügbar.

Der Bericht nennt keine weiteren Termine für gemeinsame Auftritte von Taylor Swift und Karlie Kloss. Bestätigt ist bislang nur der Besuch beim Spiel der Kansas City Chiefs gegen die New York Jets.