Taylor Swift und Karlie Kloss versöhnen sich bei Chiefs-Spiel

Die einstigen Best Friends Taylor Swift und Karlie Kloss feiern die Versöhnung gemeinsam bei einem NFL-Spiel der Kansas City Chiefs. Details zum Treffen im Arrowhead Stadium.

Die langjährige Freundschaft zwischen der Pop-Sensation Taylor Swift und dem Model Karlie Kloss hat nach Jahren der Distanz eine deutliche Wendung genommen. Bei dem am 20. Oktober 2024 ausgetragenen NFL -Spiel zwischen den Kansas City Chiefs und den New York Jets im Arrowhead Stadium waren die beiden einstigen BFFs wieder vereint. Die Partie endete mit einem klaren Sieg der Chiefs mit 35 zu 12 Punkten.

Versöhnung im Arrowhead Stadium

Taylor Swift saß in der VIP-Suite neben ihrem Ehemann Travis Kelce, einem Tight End der Kansas City Chiefs. Zu ihrer Linken befand sich Karlie Kloss, die das Match ebenfalls von der Tribüne aus verfolgte. Beide Frauen wirkten entspannt und fröhlich, lachten mit anderen Gästen und unterhielten sich angeregt. Auch Taylors Mutter Andrea Swift und Donnas Mutter Donna Kelce waren anwesend, was das familiäre Zusammensein an diesem Abend unterstrich. Die Szene bestätigte, dass die einstige enge Verbindung zwischen Swift und Kloss wiederbelebt wurde.

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Geschichte der Trennung und Annäherung

Jahrelang hatten Gerüchte die Runde gemacht, dass die Freundschaft zwischen den beiden Stars zerbrochen sei. Seit 2017 waren Swift und Kloss seltener gemeinsam in der Öffentlichkeit aufgetreten, ohne dass eine offizielle Erklärung für die Distanz veröffentlicht wurde. Beide hielten sich lange Zeit bedeckt. Die erste sichtbare Annäherung erfolgte im Juli 2024, als Karlie Kloss gemeinsam mit ihrem Ehemann Joshua Kushner bei der Hochzeit von Taylor Swift und Travis Kelce im Madison Square Garden in New York anwesend war. Dieses Ereignis markierte den ersten großen Schritt hin zur Wiederannäherung nach Jahren der Stille.

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Sportliche Leistungen von Travis Kelce

Neben der persönlichen Versöhnung stand das sportliche Geschehen im Fokus. Travis Kelce lieferte im dritten Viertel eine herausragende Leistung. Er fing einen kurzen Pass von Quarterback Patrick Mahomes und legte einen Sprint ein, bei dem er zahlreiche Yards nach dem Catch sammelte. Insgesamt erzielte er für diesen Spielzug 38 Yards. Diese Statistik ist historisch bedeutsam, da Mahomes und Kelce dadurch das Quarterback-Tight-End-Duo mit den meisten gemeinsamen Receiving-Yards in der Geschichte der NFL sind.

Touchdown und Endstand der Partie

Kurz nach dem spektakulären Yards-Gewinn erzielte Kelce einen weiteren wichtigen Touchdown. Dieser Punkt führte den Spielstand auf 21 zu 12. Am Ende des Spiels stand ein convincerender 35:12-Sieg der Kansas City Chiefs gegen die New York Jets zu Buche. Die Atmosphäre in der Suite war geprägt von Freude und Entspannung, was die erfolgreiche Überwindung der vergangenen Spannungen zwischen den beiden Frauen untermauerte.