Taylor Swift und Kelce heiraten? Promis im Madison Square Garden

Numerous celebrities attended the fourth game of the NBA Finals between the San Antonio Spurs and the New York Knicks. Taylor Swift, a pop star, was among the spectators in the legendary Madison Square Garden. She praised Stevie, a member of the legendary rock band Fleetwood Mac, in a show. She also performed with Stevie at the Grammy Awards in 2010. Swift is a big Knicks fan and wrote Nicks' name incorrectly on her T-shirt. She was last seen in 2014 at a Knicks game in the same arena. There are rumors that she and Kelce, a fan of the Cleveland Cavaliers, will get married in July. Kelce, in his podcast, talked about his love for basketball and his excitement to introduce Swift to his favorite sport and team.

Dieses Highlight wird Sie nicht entgehen lassen. Beim vierten Spiel der NBA Finals zwischen den San Antonio Spurs und den New York Knicks waren zahlreiche Promis unter den Zuschauern im legendären Madison Square Garden .

Auch Pop-Gigantin Taylor Swift (36) saß in der ersten Reihe. In der Show "The Late Show with Stephen Colbert" schwärmte sie am Mittwoch von Stevie, einem Mitglied der legendären Rock-Band Fleetwood Mac.

"Stevie hat mich auf so viele positive Arten beeinflusst. Ein Anruf mit ihr, ein Gespräch über ihre Erfahrungen – das hat für mich eine unglaubliche Bedeutung.

". Und bei den Grammy Awards von 2010 teilten sich die beiden die Bühne, als sie Stevies Klassiker "Rhiannon" und Taylors Hit "You Belong with Me" performten. Zum anderen ist Swift laut "Page Six" ein riesiger Knicks-Fan. Das erklärt auch die absichtlich falsche Schreibweise von Nicks' Namen auf Swifts T-Shirt.

Spannend: Zuletzt war Swift 2014 bei einem Spiel der Knicks zu Gast im Madison Square Garden. Dort sollen sie und Kelce laut Gerüchten Anfang Juli heiraten. Eine Quelle zu "Page Six": "Wenn man Milliarden hat, kann man den Ort in eine Hochzeitslocation verwandeln.

". Kurios: Kelce ist Fan der Cleveland Cavaliers. Zusammen besuchten sie das dritte Spiel der Knicks in den Eastern Conference Finals in Cleveland. Kelce dazu in seinem Podcast "New Heights": "Das war einfach ein lustiger Abend zu zweit, weil ich es liebe, zu Basketballspielen zu gehen.

Wir hatten eigentlich vor, ein Spiel in New York zu besuchen, aber ich saß in Kansas City fest. Ich liebe es, sie in die Sportwelt einzuführen, die mir so am Herzen liegt ... Da ich mein ganzes Leben lang Cleveland-Sportfan war, ist es mir natürlich immer eine große Freude, Tay nach Cleveland mitzunehmen und ihr meine Wurzeln zu zeigen.





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