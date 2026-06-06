Taylor Swift und Travis Kelce: Hochzeit im Madison Square Garden?

Gerüchte um eine spektakuläre Hochzeit der Sängerin und des Footballstars: Sie sollen die berühmte Arena in New York mieten. Privatsphäre und Sicherheit stehen im Fokus.

Ein neues Gerücht sorgt für Aufsehen unter Fans und Medien: Taylor Swift und Travis Kelce sollen ihre Hochzeit im berühmtesten Sportstadion der Welt feiern. Laut Berichten des US-Portals Page Six hat das Traumpaar den Madison Square Garden in New York für den 3.

Juli gemietet. Die Arena, die normalerweise Schauplatz von Basketballspielen, Eishockeymatches und riesigen Konzerten ist, würde damit zur Location einer der am meisten erwarteten Promi-Hochzeiten des Jahres. Die Dimensionen des Madison Square Garden sind beeindruckend: Mit einer Fläche von 76.000 Quadratmetern und Platz für bis zu 20.000 Zuschauer bietet die Halle eigentlich Kapazitäten für Massenveranstaltungen.

Allerdings wollen Swift und Kelce angeblich nur 1100 bis 1200 Gäste einladen. Warum also die Wahl einer so riesigen Location? Laut TMZ sind Privatsphäre und Sicherheit die Hauptgründe. Das Paar möchte einen geschützten Bereich schaffen, in dem die Gäste ungestört feiern können.

Die Arena hat keine Fenster, durch die Paparazzi heimlich fotografieren könnten, und unterirdische Parkplätze ermöglichen eine diskrete An- und Abreise. Zudem sollen Straßen rund um den MSG gesperrt werden. Die Gerüchte sind noch nicht bestätigt, aber Insider berichten, dass alle Beteiligten zur Verschwiegenheit verpflichtet wurden. Die Kosten für die Miete des Madison Square Garden sind nicht bekannt, da die Arena sich zu diesem Thema bedeckt hält.

Klar ist jedoch, dass für das Paar Geld keine Rolle spielt. Laut Forbes ist Swift mit einem Vermögen von zwei Milliarden US-Dollar die reichste Musikerin aller Zeiten. Die Hochzeit verspricht, ein spektakuläres Ereignis zu werden, das die bereits legendäre Karriere der Sängerin und die sportlichen Erfolge ihres Verlobten krönt. Die Fans warten gespannt auf offizielle Bestätigungen oder weitere Enthüllungen über die mögliche Location





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