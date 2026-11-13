Taylor Swift und Travis Kelce: Ohio-Bauprojekt in Bratenahl genehmigt

Die Baupläne für das 5,35 Millionen Dollar teure Anwesen von Taylor Swift und Travis Kelce am Eriesee haben lokale Kritik ausgelöst. Der Ausschuss stimmte einstimmig zu.

Die Bauvorhaben für das luxuriöse Anwesen von Taylor Swift und Travis Kelce am Ufer des Eriesee s im US-Bundesstaat Ohio haben zu heftigen Reaktionen in der lokalen Gemeinde geführt. Das Ehepaar, das Ende Juli nach seiner Hochzeit im Madison Square Garden in New York nun den nächsten Lebensabschnitt plant, stößt mit seinen Plänen auf Widerstand bei einigen Nachbarn. Die beiden Prominenten wollen auf einem Grundstück im Ort Bratenahl ein riesiges Gebäude errichten, das als exklusives Ferienhaus dienen soll. Diese Absichten treffen auf erheblichen Unmut bei Teilen der Bürgerschaft, die Bedenken regarding Umweltschutz und lokale Vorschriften äußern.

Kritik am ökologischen Fußabdruck

Während einer öffentlichen Sitzung des Architekturprüfungsausschusses machte eine Anwohnerin ihren massiven Ärger über die Pläne zur Rodung von Waldflächen deutlich. Sie argumentierte, dass die geplanten Veränderungen das lokale Ökosystem und die Wildtiere gefährden. Ihrer Meinung nach bieten die vorgesehenen Landschaftsgestaltungen keinen echten Nutzen für die Tierwelt. Tiere bräuchten keine großen Rasenflächen, sondern dringend Nahrung, Schutz und Rückzugsorte zur Fortpflanzung. Die Kritikerin betonte, dass das Projekt dieser ökologischen Realität nicht gerecht werde und daher ablehnend zu betrachten sei.

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Unzufriedenheit in der Nachbarschaft

Neben den ökologischen Bedenken äußerte auch ein anderer Anlieger seine Frustration über die wahrgenommene Bevormundung durch die Gemeinde. Dieser Bürger, der nur zwei Häuser von dem betroffenen Grundstück entfernt wohnt, brachte konkrete Beschwerden vor. Er bezweifelte die Rechtmäßigkeit des Vorgehens des Gemeinderats und fragte öffentlich, ob dabei gegen bestehende Verordnungen verstoßen werde. Seine Empörung galt speziell der wohlwollenden Haltung, die die Gemeindeverwaltung den beiden Stars entgegenbringt. Der Nachbar erklärte, dass er das Dorf in dieser Angelegenheit bedauere und sich unsicher fühle, ob sein Eindruck richtig sei.

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Scharfe Angriffe auf die Prominenz

Taylor Swift und Travis Kelce waren persönlich nicht bei der Sitzung anwesend. Stattdessen wurden sie durch ihr professionelles Team vertreten, zu dem der zuständige Architekt, der Immobilienverwalter sowie der Projektmanager der Baustelle gehörten. Die schärfste Kritik gegen das Paar kam jedoch von einem dritten Teilnehmer der Veranstaltung, der die Situation als übertrieben empfindet. Er bezeichnete den hohen Aufwand für ein Anwesen, das er als reines Ferienhaus einstufte, als lächerlich. Zudem spekulierte er öffentlich, dass die Immobilie nach einer möglichen Scheidung in sieben bis zehn Jahren wieder verkauft werden würde.

Ungehinderte Weiterführung des Projekts

Die scharfe Kritik aus dem Publikum sorgte zwar für Buhrufe, hatte jedoch keinerlei Auswirkungen auf den Ausgang der Abstimmung. Der Architekturprüfungsausschuss lehnte die Einwendungen der Anwohner ab und unterstützte das Projekt der beiden Stars. Letztlich blieben alle Beschwerden gegen die Baupläne folgenlos, da der Ausschuss das Vorhaben einstimmig genehmigte. Das geplante Anwesen soll mit acht Schlafzimmern und elf Badezimmern aufwarten und das 5,35 Millionen US-Dollar teure Grundstück am Seeufer nutzen. Trotz der kontroversen Debatte kann die Baufirma nun ohne weitere behördliche Hürden fortfahren.