Taylor Swift und Travis Kelce werden sich das Ja-Wort geben. Über das exakte Datum wird noch spekuliert, mehrfach fiel zuletzt der 4. Juli als möglicher Termin.

Taylor Swift und Travis Kelce werden sich das Ja-Wort geben. Über das exakte Datum wird noch spekuliert, mehrfach fiel zuletzt der 4. Juli als möglicher Termin.

Die Gästeliste soll hochkarätig sein, mit Schauspielerin Zoë Kravitz, Harry Styles wird voraussichtlich NICHT kommen. Taylor soll ihre Gäste persönlich anrufen, um sie zu ihrer Hochzeit einzuladen. Ed Sheeran und Taylor sind seit Jahren befreundet und soll Gerüchten zufolge zu den Brautjungfern gehören. Auch Topmodel Gigi Hadid hat angeblich einen Posten als Brautjungfer inne.

Suki Waterhouse bestätigte in einem Interview, dass sie eine Einladung zu Swifts Hochzeit erhalten habe. Andy Reid, der Trainer der Kansas City Chiefs, soll ebenso eine Einladung erhalten haben. Der-Coach von Kelce pflegt zudem über Taylors Vater, Scott Swift, Verbindungen zu ihr.





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