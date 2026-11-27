Die Pop-Starin gilt als großartige Gastgeberin und hat in einem Essay für ELLE drei Rezepte verraten, die bei ihren Dinnerpartys unverzichtbar sind. Der Text stellt Zubereitungsanleitungen für Hackbällchen in Rotweinsauce sowie eine Gewürzpaste mit Mandeln und Kardamom bereit, die Grundlage für Gerichte wie Curry oder Fajitas sein können.

Pasta, Curry und Fajitas: Taylor Swift hat verraten, welche drei Rezepte bei ihren Dinnerparty s immer auf den Tisch kommen. So kochst du sie nachSie füllt Stadien, bricht einen Rekord nach dem anderen und hat ganz nebenbei auch noch ein echtes Händchen für den Herd:gilt in ihrem Freundeskreis als großartige Gastgeberin.

Welche Gerichte bei Taylors Dinnerpartys garantiert auf den Tisch kommen, hat sie selbst verraten. In einem persönlichen Essay für die US-Ausgabe der ELLE schrieb sie 2019,900 g Rinderhackfleisch Zubereitung Hack, Brösel, Petersilie, Parmesan, Salz, Pfeffer, Muskat, Ei und 180 ml lauwarmes Wasser in eine Schüssel geben und mit einer Gabel ganz locker vermengen. Nicht kneten, sonst werden die Bällchen fest.

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Pflanzenöl und Olivenöl zu gleichen Teilen etwa 1 cm hoch in eine große Pfanne gießen und erhitzen. Die Bällchen portionsweise vorsichtig hineinsetzen und bei mittlerer bis schwacher Hitze rundum gut bräunen, etwa 10 Minuten pro Portion. Nicht zu viele auf einmal in die Pfanne geben. Auf Küchenpapier abtropfen lassen.