Taylor Swifts emotionale Hommage an Dolly Parton landet vor Gericht. Ihre Anwälte wollen damit ein wichtiges Argument entkräften.

Rechtsvertretung nun sowohl einen Mitschnitt des Auftritts als auch ein offiziell beglaubigtes Transkript beim zuständigen Gericht hinterlegen.als dem "ultimativen Showgirl" sprach, jedoch keinerlei Bezug zu ihrem Album "The Life of a Showgirl" herstellte.

Die Musikerin war an diesem Abend für "The Fate of Ophelia" mit dem Preis für das Video des Jahres ausgezeichnet worden. Ihre Ehrung widmete sie"Ich möchte einer Person danken und diesen Preis einer Person widmen, ohne die all das hier einfach nicht geschehen würde. Und diese Person ist das ultimative Showgirl,vor dem Publikum. Dass diese Worte inzwischen vor Gericht diskutiert werden, hängt mit einer Klage zusammen, die Maren bereits im März eingereicht hatte.

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Die ehemalige Tänzerin, die unter dem Künstlernamen Maren Wade bekannt ist, beansprucht Markenrechte an "Confessions of a Showgirl". Ihrer Auffassung nach kommtAlbumbezeichnung diesem Namen unzulässig nahe.