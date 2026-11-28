Taylor Swifts früherer Gitarrenlehrer bereut eine brisante Anekdote über ihre Mutter. Jetzt erklärt er seine Sicht auf die Familie.

ehemaliger Gitarrenlehrer Ronnie Cremer geht auf Distanz zu seinen eigenen Aussagen. Der Musiker bereut inzwischen ein Interview, das er vor mehr als zehn Jahren gegeben hatte.

Vor allem eine darin erzählte Anekdote über die Sängerin und ihre Mutterveröffentlichte, äußert er sich ausführlich zu der sogenannten Taco-Bell-Anekdote. Sein Schreiben trägt den Titel "The Swift Family I Remember" . Darin macht Ronnie deutlich, dass er die Geschichte heute nicht mehr öffentlich erzählen würde.

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"Wenn ich es noch einmal machen könnte, würde ich diese Anekdote weglassen und einige Worte anders wählen", räumt er ein.damalige Bemerkung habe er keineswegs negativ aufgefasst. Statt der Kontroverse wolle er lieber die Unterstützung und Freundschaft in Erinnerung behalten, die ihmBesonders enttäuscht zeigt sich Ronnie darüber, dass von seinem Gespräch mit der New York Daily News im Jahr 2015 vor allem die umstrittene Anekdote in Erinnerung geblieben sei. Dabei habe er damals auch zahlreiche schöne Erlebnisse mit der Familie geteilt.