Taylor Swift wechselt zunehmend von ihrem ikonischen kühlen Rot zu einer warmeren, alltagstauglichen Lippennuance. Die Farbe Morocco, eine Mischung aus Rosé, Terrakotta und Orange, bietet eine vielseitige Alternative zum dominanten Rot und passt sich natürlichen Lippenfarben an.

Taylor Swift ist für roten Lippenstift bekannt. Seit Jahren trägt sie aber auch eine warme, überraschend alltagstaugliche Lieblingsnuance.ohne roten Lippenstift? Kaum vorstellbar. Der kühle, kräftige Farbton gehört schließlich so sehr zu ihrem Look, dass sie ihn in ihrem Song „Style“ sogar selbst singend aufgreift.

Turk zeigte die Sängerin im Herbst 2024 unter anderem bei den MTV Video Music Awards mit der Lippenfarbe. Auch bei einem Spiel der Kansas City Chiefs im August 2024 soll Swift den Ton getragen haben. Inzwischen greift Swift offenbar häufiger zu wärmeren Lippenfarben. Bei der Bekanntgabe der Grammy-Nominierungen 2027 im November 2026 überraschte sie ebenfalls mit dem zimtigen Farbton, den sie wiederum auch bei der Ankündigung ihrer Single „Patient Zero“ im September getragen haben könnte.

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Auch in Swifts Video zu „The Fate Of Ophelia“ aus 2025 wird der Farbton vermutet. Sicher ist nur: Das klassische Rot bekommt in ihrem Beauty-Repertoire offenbar längst zunehmend Konkurrenz.

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„Morocco“ bewegt sich farblich zwischen Rosé, Terrakotta, Braun und Orange. Gerade diese Mischung macht die Nuance so vielseitig: Sie definiert die Lippen stärker als ein sehr heller Nude-Ton, wirkt aber nicht so dominant wie ein kräftiges Rot. Dadurch kann sie sowohl zu einem , ohne dass Augen und Teint stark geschminkt sein müssen. Besonders unkompliziert wirkt die Farbe in Kombination mit:Dabei muss der Lippenstift nicht auf allen Lippen gleich aussehen.

Die natürliche Lippenfarbe, der Hautton und das Licht beeinflussen das Ergebnis stark. Wer einen ähnlichen Effekt sucht, kann deshalb nach