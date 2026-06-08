TBV Lemgo beendet Saison mit beeindruckender Leistung

Der TBV Lemgo hat die Saison 2023/2024 mit einem beeindruckenden Ergebnis abgeschlossen. Im letzten Spiel der Saison besiegte der TBV Lemgo den THW Kiel in dessen eigener Halle mit 34:31.

Der TBV Lemgo hat die Saison 2023/2024 mit einem beeindruckenden Ergebnis abgeschlossen. Im letzten Spiel der Saison besiegte der TBV Lemgo den THW Kiel in dessen eigener Halle mit 34:31.

Trainer Florian Kehrmann zeigte sich über die Leistung seiner Mannschaft sehr zufrieden. Er gab an, dass die Mannschaft in der Rückrunde eine harte Phase durchgemacht hat, aber dennoch immer eine gute Leistung gezeigt hat. In den letzten drei Spielen habe man alles gegeben, um den Sieg zu erringen. Durch diese Siege gelang es dem TBV, Platz 5 in der Liga zu erreichen, was die beste Saison seit 17 Jahren ist.

In der Saison 2008/2009 war sogar Platz 4 möglich, als der THW Kiel Meister wurde. Der TBV Lemgo landete hinter dem THW Kiel und dem punktgleichen THW, aber mit einem besseren Torverhältnis.

Darüber hinaus gelang dem TBV Lemgo der Sprung zum Final4 im DHB-Pokal, wo Platz 3 erreicht wurde. Trainer Kehrmann zeigte sich über diese herausragende Saison sehr stolz und fühlte sich wie ein Meister, da der TBV Lemgo in der stärksten Handballliga der Welt Fünfter wurde und dies in einem kleinen Ort wie Lemgo mit viel Tradition und herzlichen Fans erreicht wurde.





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TBV Lemgo THW Kiel Handballliga Saison 2023/2024 Final4 DHB-Pokal

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