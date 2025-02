TBV Lemgo besiegt SC Borchen in spannender Begegnung

Der TBV Lemgo setzte sich am Sonntag in einem spannenden Spiel gegen den SC Borchen mit 3:2 durch. Nach einem knappen 1:1-Stand zur Halbzeit erkämpfte sich der TBV Lemgo einen verdienten Sieg.

Am Sonntag, den 16. Februar 2025, um 15:15 Uhr, lieferten sich der TBV Lemgo und der SC Borchen ein spannendes Duell in der Bezirksliga Staffel 3 am Lemgoer Jahnplatz. Leon Kienast brachte die Gäste aus Borchen bereits nach 20 Minuten in Führung. Der TBV Lemgo antwortete jedoch prompt durch Markus Eckert in der 31. Minute. Mit einem knappen 1:1-Stand ging es in die Halbzeitpause. Der zweite Durchgang bot ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen. Jannis Wehmeier brachte den TBV Lemgo in der 50.

Minute wieder in Front und Leon Kienast erhöhte in der 69. Minute auf 3:1. In der Schlussphase wechselten beide Mannschaften, um frische Kräfte zu bringen. Für den TBV Lemgo kamen Nikita Elias Poop für Simon David Brezina und Leon Flachmeier für Leon Kienast ins Spiel. Der SC Borchen brachte Berkant Kaan Sariköse für Markus Eckert und Thilo Striewe für Lennard Voß auf den Platz. Die Einwechslung zahlte sich für die Borchener aus, denn in der ersten Minute der Nachspielzeit glich Thilo Striewe zum 3:2 aus. Doch der Ausgleich reichte nicht, um die Partie noch zu drehen. Es blieb beim verdienten 3:2-Sieg für den TBV Lemgo.





