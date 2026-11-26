Wer ein neues Samsung-Smartphone sucht und gleichzeitig einen flexiblen Handytarif braucht, sollte sich das aktuelle Angebot von Tchibo genauer...

Wer ein neues Samsung-Smartphone sucht und gleichzeitig einen flexiblen Handytarif braucht, sollte sich das aktuelle Angebot von Tchibo genauer ansehen. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt.

Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet. ) und kommt mit einer SIM-Karte für flexible Smartphone-Tarife. Das Besondere: Neukunden erhalten nach sechs Monaten durchgehender Tarifnutzung automatisch 50 Euro auf ihr Bankkonto überwiesen.

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Die Tarife starten ab 9,99 Euro pro vier Wochen und lassen sich monatlich kündigen. Das Samsung Galaxy A37 5G ist ein Mittelklasse-Smartphone mit solidem Funktionsumfang für den Alltag. Mit seinem 6,7 Zoll großen Super-AMOLED-Display bietet es viel Bildfläche für Streaming, Social Media und Gaming. Der Samsung-Exynos-1480-Prozessor liefert ausreichend Leistung für gängige Apps und Multitasking, während der 5.000-mAh-Akku genug Ausdauer für einen Tag mitbringt.