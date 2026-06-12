Tchibo Qbo Essential: Eine praktische Kapselmaschine für Haushalte

Die Qbo Essential ist eine praktische Lösung für Haushalte, in denen Kaffee schnell und sauber zubereitet werden soll. Sie erfordert weniger Vorbereitung als eine klassische Filtermaschine und bietet Flexibilität pro Tasse.

Die Kapselmaschine Qbo Essential von Tchibo ist eine praktische Lösung für Haushalte, in denen Kaffee schnell und sauber zubereitet werden soll. Sie erfordert weniger Vorbereitung als eine klassische Filtermaschine und bietet Flexibilität pro Tasse.

Mit der Qbo Essential können Espresso, Caffè und Caffè Grande einzeln zubereitet werden, ohne direkt eine ganze Kanne aufzusetzen. Der Nachteil liegt bei den laufenden Kosten und beim Kapselsystem. Eine Tasse aus der Kapsel ist meist teurer als Filterkaffee, außerdem bleibt man an kompatible Qbo-Kapseln gebunden. Gegenüber einem Vollautomaten ist die Qbo Essential deutlich günstiger und einfacher, bietet aber keine frisch gemahlenen Bohnen.

Gegenüber einer Siebträgermaschine fehlt der handwerkliche Spielraum, dafür fällt die Bedienung erheblich unkomplizierter aus. Die Maschine verfügt über einen Auffangbehälter, der etwa 6 Kapseln aufnehmen kann, eine beleuchtete Tassenstellfläche, einen drehbaren Tassentisch für kleinere Getränke und eine einstellbare Abschaltautomatik nach 2, 9, 30 oder 120 Minuten. Im Paket liegt außerdem eine Qbo Collection mit 16 recyclebaren Qbo-Kapseln für Espresso, Caffè und Caffè Grande. Die Tchibo Qbo Essential ist bei Amazon aktuell mit 26 % Rabatt im befristeten Angebot erhältlich. Statt 39 Euro werden nur noch 29 Euro fällig





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Kapselmaschine Tchibo Qbo Essential Kaffee Flexibilität Praktisch

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