Tchibo's 3-in-1-Fensterwischer: Der Zeitretter für saubere Fenster

Dieser Artikel befasst sich mit dem neuen 3-in-1-Fensterwischer von Tchibo, der Ihnen beim Fensterputzen Zeit und Mühe sparen kann. Der Artikel beschreibt die Funktionsweise des Wischers und gibt Tipps zum Vermeiden typischer Fehler beim Fensterputzen.

Wenn das Fenster putzen bei euch auch immer so lange dauert, solltet ihr mal bei Tchibo vorbeischauen. Da findet ihr momentan ein Tool, das euch viel Zeit spart. Es gibt eine Sache im Haushalt , die ich absolut nicht mag. Und das ist Fenster putzen. Der einfache Grund: Dauernd schleppt man Putzlappen, Reiniger und Eimer von einem Fenster zum anderen und streifenfrei sauber wird’s im Endeffekt auch nicht. Das ist echt nervig. Doch irgendwann nerven die dreckigen Fenster sehr.

Besonders, wenn morgens eigentlich so schön die Sonne ins Wohnzimmer scheint. Mein eigentlicher Trick, die Jalousien einfach herunterzulassen, ist auch nicht die Patentlösung. Daher muss etwas Neues her. Fündig geworden bin ich bei Tchibo. Das Kaffee-Unternehmen bietet immer wieder praktische und nützliche Tools an, die einem den Haushalt erleichtern sollen. So auch der 3-in-1-Fensterwischer von Tchibo. Das Ganze funktioniert ganz einfach. Gebt das Reinigungsmittel (entweder selbst gemischt oder ein fertig gemischtes) in die mitgelieferte Sprühflasche und schraubt sie in die Vorrichtung des Fensterwischers. Jetzt kann’s auch schon losgehen! Fensterwischer das Fenster ein, wischt anschließend die Scheibe sauber und zieht den überschüssigen Reiniger und das Restwasser einfach ab. Für das Ganze braucht ihr nur ein Tool und nicht noch einen zusätzlichen Reiniger, den ihr die ganze Zeit mitschleppen müsst. Für mich als Mutter ist der Fensterwischer optimal, denn damit kann ich schnell und einfach Fenster oder Spiegel von Fingerpatschern meines Sohnes befreien. Damit die Fenster auch sauber werden und ihr nicht gleich wieder aufgebt, solltet ihr einige Fehler vermeiden. Welche das sind, sagen wir euch. Beim Fensterputzen solltet ihr auf aggressive Reiniger verzichten. Diese können nicht nur der Gesundheit schaden, sondern auch der Umwelt und der Oberfläche. Besser sind milde Reinigungsmittel, wie Essig, Zitronensaft oder Spülmittel in Verbindung mit Wasser. Ein Fenster kann noch so gut geputzt sein. Wenn Fensterrahmen und die Bänke darunter noch dreckig sind, sieht das Ganze wieder unordentlich aus. Fenster solltet ihr nicht putzen, wenn die Sonne scheint. Das klingt komisch, ist aber schlüssig. Sonnenlicht führt nämlich meist dazu, dass das Reinigungsmittel zu schnell trocknet. Das kann zu Schlieren und Streifen auf den Fensterscheiben führen. Besser ist es, wenn ihr eure Fenster an einem bewölkten Tag putzt





gofeminin_de / 🏆 69. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Fensterwischer Tchibo Haushalt Reinigung Fensterputzen Tipps Tricks Zeit Sparen

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Der 3-in-1-Fensterwischer von Tchibo vereinfacht das FensterputzenDieser Artikel stellt den 3-in-1-Fensterwischer von Tchibo vor, der das Fensterputzen vereinfachen soll. Die Vorteile des Produktes werden erläutert und Tipps für ein perfektes Fensterputzergebnis gegeben.

Weiterlesen »

Theater „Ajax und der Schwan der Scham“: Der blutige Tanz der ewigen ZweitenChristopher Rüping widmet sich am Hamburger Thalia Theater dem antiken Ajax-Mythos. Er verknüpft ihn mit Fragen nach Leistungsdruck und Konkurrenz.

Weiterlesen »

Kommentar: Der Wille zum Machterhalt ist in der SPD größer als der Widerstand bei der MigrationHat sich Friedrich Merz in der Migrationsfrage verzockt? Verhindert das Zustrombegrenzungsgesetz nach der Wahl eine Koalition? Nein, denn der CDU-Vorsitzende kann sich auf die SPD verlassen.

Weiterlesen »

Bei Tchibo entdeckt: Dieses Gadget fürs Bad löst eines der nervigsten ProblemeEs gibt eine Sache, die mich im Badezimmer regelmäßig nervt: Die fast leere Zahnpastatube. Bei Tchibo habe ich den Retter fürs Alltagsproblem gefunden.

Weiterlesen »

Tchibo's Herz-Pyjama: Der perfekte Begleiter für einen gemütlichen ValentinstagDieser Artikel dreht sich um einen neuen Pyjama von Tchibo, der perfekt für einen entspannten Valentinstag ist. Der Artikel betont, dass es nicht nur um romantische Dates geht, sondern auch um die Selbstliebe und einen gemütlichen Tag zu Hause.

Weiterlesen »

Tchibo ist der Kaffee zu billig: Prozess gegen Aldi in nächste RundeVerramscht Aldi Kaffee unter den Herstellungskosten? Das mutmaßt Tchibo und hat den Discounter verklagt – erfolglos. Doch der Hamburger Kaffeeröster geht ...

Weiterlesen »