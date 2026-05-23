Tchibo hat eine besonders sichere Tasche entdeckt, die wichtige Gegenstände wie Portmonee, Smartphone und mehr sicher verstaut sein sollen und selbst im dichtesten Gedränge die Trageriemen einer Tasche durchschneiden kann schützen soll. Gleichzeitig gibt es einen Sonnenschutz-Stick in luftiger Textur, der perfekt zum Make-up-Base und als Make-Up-Kontour geeignet ist. Mit der speziell entwickelten Sicherheitsvorkehrung, die die Trageriemen einer Tasche durchschneiden kann, sollten die Kosten bei Taschendiebstahl nicht hart werden,## sollte man besonders aufmerksam sein.

In Menschenmengen - ob bei Sehenswürdigkeiten, Events oder auf Märkten - sind Taschendiebe oft nicht weit. Achte hier besonders auf deine Wertsachen. Tchibo hat jetzt eine besondere Sicherheit s-Tasche entdeckt, die in strapazierfähigem Polyester besteht und durch eine spezielle Sicherheit svorkehrung vor Taschendiebstahl schützt.

Auch mit RFID-Portemonnaies lässt sich effektiv schützen, da diese die Funk-Erkennung blockieren, so dass deine Daten nicht kontaktlos per Funk ausgelesen werden können. Wertsachen immer nah am Körper tragen, nicht in leicht zugänglichen Taschen verstauen und in Menschenmengen besonders aufmerksam sein. Für einen echten Schnäppchen bietet Tchibo zudem einen Sonnenschutz-Stick an, der für unterwegs geeignet ist





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