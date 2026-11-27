Zwei praktische Gadgets bei Tchibo bringen Licht in dunkle Ecken.

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). Das entspricht einem Rabatt von 19 Prozent. Die batteriebetriebenen Leuchten kommen mit einem Bewegungs- und Dämmerungssensor und lassen sich ganz einfach per Klebestreifen montieren. Tchibo bietet im Online-Shop erst ab einem Besteller von 29 Euro kostenlosen Versand an.

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Wenn ihr nur die LED-Leuchten kauft, fallen also noch 5,95 Euro Versandkosten an. Die LED-Leuchten von Tchibo sind kompakte Helfer für alle Bereiche im Haushalt, in denen keine feste Lichtquelle vorhanden ist. Dank Bewegungs- und Dämmerungssensor springt das warmweiße Licht automatisch an, wenn ihr euch nähert und schaltet nach 30 Sekunden wieder ab. Die Montage erfolgt werkzeugfrei per selbstklebendem Tesa-Streifen, zwei Ersatzstreifen liegen bei.