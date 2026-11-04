TCL 98Q7D PRO Bundle für 1.999 Euro mit Z100 Lautsprechern

Das TCL Bundle bietet den 98 Zoll 4K Mini-LED Fernseher 98Q7D PRO inklusive zweier kabelloser Dolby Atmos Lautsprecher Z100 zum Preis von 1.999 Euro.

Der japanisch-chinesische Elektronikhersteller TCL bietet aktuell ein exklusives Bundle an, das speziell auf die Bedürfnisse von Heimkino-Enthusiasten zugeschnitten ist. Das Angebot umfasst den großen 98-Zoll-Fernseher Modell 98Q7D PRO kombiniert mit zwei drahtlosen Lautsprechern des Typs Z100. Der Gesamtpreis für dieses umfangreiche Set liegt bei genau 1.999 Euro und positioniert sich damit als attraktive Option für den Einstieg in das Ultra-High-End-Heimkino ohne separate Verkabelungsaufwand.

Technische Ausstattung des TCL 98Q7D PRO

Der TCL 98Q7D PRO ist ein 4K-Mini-LED-Fernseher mit einer Bildschirmdiagonale von 98 Zoll, was einem Durchmesser von 249 Zentimetern entspricht. Diese Dimensionierung richtet sich an alle Nutzer, die Filme und Serien in maximaler physischer Größe erleben möchten. Die Bildtechnologie basiert auf einer Matrix mit 1.152 Dimming-Zonen, die eine präzise Lichtsteuerung gewährleisten. Eine Spitzenhelligkeit von 2.000 Nits sorgt dafür, dass auch helle Szenen dynamisch dargestellt werden können, während 100 Prozent des BT.2020-Farbraums für eine extreme Farbtiefe und Sättigung stehen.

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Das eingebaute Local Dimming System arbeitet trotz der LED-Technik darauf hin, tiefe Schwarzwerte zu erzeugen, was für einen hohen Kontrast im Vergleich zu herkömmlichen Paneelen sorgt. Für Gamer bietet das Panel eine Bildwiederholrate von 144 Hz an. Die Konnektivität wird durch HDMI 2.1 Anschlüsse ermöglicht, die zudem Variable Refresh Rate (VRR) sowie AMD FreeSync Premium Pro unterstützen. Die Laufzeit des Geräts basiert auf Google TV, wobei Unterstützung für Apple AirPlay 2, Google Cast und Miracast integriert ist.

Audio-Erlebnis durch kabellose Z100 Speaker

Zusätzlich zum Fernsehgerät liefert das Bundle zwei kabellose Lautsprecher des Modells TCL Z100. Diese Speaker nutzen die Dolby Atmos FlexConnect Technologie, die es den Nutzern ermöglicht, die Lautsprecher flexibel im Raum zu platzieren, ohne auf kabelgebundene Installationen angewiesen zu sein. Jeder einzelne der beiden Z100 Speaker liefert eine Leistung von 170 Watt. Die akustische Wiedergabe erfolgt durch vier integrierte Treiber, die einen eingebauten Subwoofer und einen Up-firing-Speaker für Surround-Effekte umfassen.

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Ein entscheidender Vorteil dieser Lautsprecher liegt in der automatischen Kalibrierung. Eine integrierte KI passt das Soundprofil automatisch an die spezifische Raumakustik an. Die drahtlose Verbindung zwischen Fernseher und Lautsprechern läuft über WLAN oder Bluetooth 5.3. Das System ist skalierbar und lässt sich auf bis zu vier Lautsprecher plus einen zusätzlichen Subwoofer erweitern. Das im Fernseher integrierte Onkyo 2.1 Soundsystem mit 40 Watt und Dolby Atmos wird durch die externen Z100 Speaker deutlich an Qualität gewonnen.

HDR-Unterstützung und Preis-Leistungs-Verhältnis

Die Videowiedergabe des TCL 98Q7D PRO umfasst eine breite Palette an HDR-Formaten. Dazu zählen Dolby Vision, Dolby Vision IQ, HDR10, HDR10+ und HLG. Zusätzlich sind der Filmmaker Mode sowie IMAX Enhanced Standardfunktionen, die für kinogerechte Darstellung sorgen. Der Preis von 1.999 Euro für das Gesamtpaket aus Fernseher und zwei Lautsprechern gilt als fair, wenn man die einzelnen Marktpreise der Komponenten vergleicht.

Nicht jeder Käufer sollte jedoch blind auf dieses Angebot setzen. Die Energieeffizienzklasse des Geräts im HDR-Betrieb wird mit G eingestuft. Bei intensiver Nutzung wird sich dies eindeutig auf die Stromrechnung auswirken. Für Gelegenheitsnutzer oder Personen mit kleineren Wohnräumen ist ein 65-Zoll- oder 75-Zoll-Modell die wirtschaftlichere und platzsparendere Alternative. Nur wer den maximalen Kinosensor zu Hause suchen möchte und die Voraussetzungen erfüllt, profitiert von diesem Paket.

Platzbedarf und Einrichtungsrichtlinien

Die physischen Maße des TCL 98Q7D PRO erfordern einen erheblichen Platz im Wohnzimmer. Der Fernseher misst 2,18 Meter in der Breite und wiegt über 55 Kilogramm. Daher ist entweder eine sehr stabile Wandbefestigung oder ein extrem robuster Standfuß zwingend erforderlich. Die Akustik und die visuelle Erfahrung hängen stark vom Sitzplatz ab.

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Der empfohlene Mindestsitzabstand vom Bildschirm beträgt drei bis vier Meter. Wer diese räumlichen Voraussetzungen nicht erfüllen kann, wird die Auflösung und die Bildtiefe nicht optimal genießen können. Das Angebot richtet sich somit klar an Film- und Serien-Enthusiasten mit ausreichend Platz im Wohnbereich. Die Kombination aus visueller Größe, technischer Ausstattung der Mini-LED Technologie und dem flexiblen kabellosen Audio-System macht das Bundle zu einer einzigartigen Lösung im oberen Preissegment.