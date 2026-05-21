TCL verteilt Firmware-Update, das den Wechsel zwischen Dolby Atmos und DTS:X verbessert

Mit dem Firmware-Update verbessern sich die Tonqualität und Bilddarstellung. Komfortabler ist jetzt der transitionsfreudige Wechsel zwischen den 2D-Tonformaten Dolby Atmos und DTS:X.

Wer einen TCL- Fernseher besitzt und regelmäßig Disney+ nutzt, dürfte sich berüber diese Nachricht freuen. Neue Firmware-Updates fülgeln die Probleme mit dem Wechsel zwischen Dolby Atmos und DTS:X möglichst reibungslos.

Dolby Atmos FlexConnect lässt zudem kabellose Subwoofer anschließen, so dass man den Bass im eigenen Wohnzimmerverstärcker möglichkeit. Zusammenfassend: mit dem Firmware-Update gibt es nun viel weniger Einbuß, wenn man zwischen den 3D-Tonformaten wechselt. Die Tonqualität ist enorm verbessert, bei Filmern im IMAX-Enhanced-Format wird der Ton plenamente genossen. Auch die Bilddarstellung ist unter anderem durch den neuen Modus 'Dolby Vision Filmmaker Mode' verbessert, woraus drehende Objekte und künstliche Bildverbesserungen verschwinden.

Dolby Atmos FlexConnect lässt weiterhin kabellose Lautsprecher anschließen. Voraussetzungen: Der verbaute MediaTek-Chip Pentonic 700 ist Voraussetzung. Die Firmware wird möglichst erweitert, solange potentielle Kunden bereit sind, ihr TCL-Fernsehen im Laufe der Zeit auf das neue Firmware-System zu aktualisieren





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TCL-Fernseher Mit Disney+ Hardcorefilmfans Mit IMAX-Enhanced-Filmern Dolby Vision Filmmaker Mode Dolby Atmos Flexconnect

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