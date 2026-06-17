TCS sorgt als Road Safety Partner für Sicherheit bei der Tour de Suisse 2026

Der TCS unterstützt die Tour de Suisse 2026 mit Schutzmatten und Fahrzeugen in der Werbekolonne, um die Sicherheit der Rennen zu gewährleisten. Die Partnerschaft unterstreicht das langjährige Engagement des Clubs für Verkehrssicherheit.

Wenn ab heute die Profis durch die Rundkurse der Tour de Suisse sprinten, können sie dank dem TCS auf sichere Strecken vertrauen. Als Road Safety Partner sponsert der TCS die Schutzmatten entlang der Etappen und ist mit zwei Fahrzeugen in der Werbekolonne präsent.

Die Tour de Suisse 2026 startet heute mit einem neuen Format, bei dem über fünf Tage an fünf verschiedenen Etappenorten Rundkurse gefahren werden. Die Männer- und Frauenrennen finden nacheinander auf nahezu identischen Strecken statt. Die erste Etappe führt jedoch zunächst nach Italien, nach Sondrio nahe der Schweizer Grenze, wo 144 hügelige Kilometer zu bewältigen sind. Unabhängig vom Format bleibt die Sicherheit der Rennen ein zentrales Anliegen.

Der TCS unterstützt als Road Safety Partner erneut die Schweizer Landesrundfahrt und stellt Schutzmatten bereit, die an kritischen Stellen wie Leitplanken, Pfosten oder Mauern angebracht werden, um die Athletinnen und Athleten vor Verletzungen zu schützen. Zudem ist der TCS mit einem Fahrzeug der Patrouille und einem Fahrzeug von TCS Velocorner in der Werbekolonne vertreten, die eine Stunde vor dem Feld fährt und Give-Aways verteilt.

Darüber hinaus unterhält der TCS einen Stand in den TdS-Villages an den Etappenorten. Die langjährige Partnerschaft zwischen TCS und Tour de Suisse spiegelt das anhaltende Engagement des Clubs für Verkehrssicherheit wider, das bereits bei der Gründung im Jahr 1896 durch Genfer Velofahrer ein Kernanliegen war. Dieses Engagement kommt nicht nur den Veloprofis bei der Tour de Suisse zugute, sondern allen Velofahrerinnen und Velofahrern im Alltag. Pressekontakt: Marco Wölfli, Mediensprecher TCS, Tel. 058 827 34 03, marco.woelfli@tcs.ch.

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