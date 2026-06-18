Teach You a Lesson: Südkoreanische Serie erobert Netflix-Charts

Die südkoreanische Serie "Teach You a Lesson" hat sich überraschend an die Spitze der Netflix-Charts gesetzt und hat sogar bekannte Titel wie "Achtsam Morden" und die Michael-Jackson-Dokumentation "Leaving Neverland" überholt. Die Serie handelt von einer speziellen Behörde, die mit weitreichenden Befugnissen ausgestattet ist, um die Ordnung an aus dem Ruder gelaufenen Schulen wiederherzustellen. Dabei kommen sowohl körperliche als auch psychologische Maßnahmen zum Einsatz.

Die südkoreanische Serie "Teach You a Lesson" hat sich überraschend an die Spitze der Netflix - Charts gesetzt und hat sogar bekannte Titel wie "Achtsam Morden" und die Michael-Jackson-Dokumentation "Leaving Neverland" überholt.

Die Serie handelt von einer speziellen Behörde, die mit weitreichenden Befugnissen ausgestattet ist, um die Ordnung an aus dem Ruder gelaufenen Schulen wiederherzustellen. Dabei kommen sowohl körperliche als auch psychologische Maßnahmen zum Einsatz.

"Teach You a Lesson" ist nicht nur ein Streaming-Erfolg, sondern kann auch mit starken Kritiken überzeugen. Insgesamt fallen 83 % der Pressestimmen zur Serie positiv aus. Ein Nutzer kommentiert: "Die beste Serie, die ich seit langem gesehen habe – sie ist so befriedigend und behandelt einige sehr wichtige gesellschaftliche und bildungspolitische Themen, die in Südkorea derzeit aktuell sind.





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