Das Team Engstler hat seinen ersten Fahrer für die Saison 2027 im ADAC GT Masters bestätigt: Nachwuchsfahrer Tim Hütter bleibt der Mannschaft im nächsten Jahr treu

Das Team Engstler hat seinen ersten Fahrer für die Saison 2027 im ADAC GT Masters bestätigt: Nachwuchsfahrer Tim Hütter bleibt der Mannschaft im nächsten Jahr treuSaison 2027: Nachwuchsfahrer Tim Hütter geht auch im kommenden Jahr der Mannschaft aus Kempten in der ADAC-Serie an den Start und sichert sich damit das erste Cockpit des Teams.

"Ich freue mich sehr, dass ich auch im kommenden Jahr mit dem Team Engstler im ADAC GT Masters antrete", sagt der 19-jährige Österreicher und blickt voller Motivation auf die kommende Saison. Mit Bernd Ordemann bleibt ihm sein Renningenieur erhalten, auch das Mechanikerteam bleibt gegenüber der Saison 2026 unverändert.

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"Ich denke, dass das Teilnehmerfeld im ADAC GT Masters im kommenden Jahr anwachsen wird, wofür es wichtig ist, dass wir mit dem vertrauten Umfeld angreifen können. Mein Ziel für 2027 ist es, dass wir uns weiter steigern und für Ausrufezeichen sorgen können", erklärt Hütter. Für den Piloten wird es die zweite komplette Saison im ADAC GT Masters, nachdem er zur Saisonhalbzeit 2025 in die traditionsreiche GT3-Serie eingestiegen ist.