Teambank sieht sich dem Risiko-Szenario der Wirtschaft stellen

Die angespannte Wirtschaftslage hat die Teambank 2024 zu einem kräftigen Aufstocken der Risikovorsorge gezwungen. Das führte zu einem deutlichen Rückgang des Gewinns. Vorstandschef Christian Polenz und Finanzvorständin Marion Thielemann erwarten, dass die erhöhte Risikovorsorge auch in den kommenden Jahren anhalten wird. Die Teambank verabschiedet sich in diesem Jahr vom Ratenkredit und bietet Neukunden stattdessen einen individuellen Finanzrahmen.

Die hohe Kreditrisikovorsorge hat den Vorsteuergewinn der Teambank im vergangenen Jahr um fast drei Viertel auf 22,6 Millionen Euro gesenkt. Die DZ-Bank-Tochter hob die Risikovorsorge von 133 Millionen Euro im Jahr 2023 auf nun 205 Millionen Euro an, ein Zuwachs von 54%. Als Gründe führen Polenz und Thielemann die schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen an, die vielen Kunden zu schaffen machen. Die anhaltenden Preissteigerungen belasten die Konsumnachfrage zusätzlich. „Die Menschen sind extrem verunsichert", stellt Polenz fest: „Das Risiko ist gekommen, um zu bleiben." Die Zeiten niedriger Risikovorsorge seien jedenfalls vorbei. Rekordzahlen werde das Institut daher nicht erreichen. Mit Blick auf das herausfordernde Umfeld bewertet Polenz das Ergebnis zwar als solide. „Es ist allerdings nicht unser Anspruch, auf diesem Niveau unterwegs zu sein", sagt der vor knapp einem Jahr als Nachfolger von Frank Mühlbauer an die Spitze des Instituts gerückte Banker. „Wir arbeiten daran und haben einen Plan, wie wir damit umgehen.", Der Aufsichtsrat der Teambank hatte im August anlässlich der Präsentation der Halbjahreszahlen des Konzerns darauf hingewiesen, dass die Menschen ärmer werden, da die verfügbaren Einkommen zurückgehen. Zugleich hatte er für die Teambank 2026 wieder ein dreistelliges Ergebnis in Aussicht gestellt. Ob diese Aussage Bestand hat, ist aber angesichts der Eintrübung der wirtschaftlichen Lage derzeit unklar. „Wir werden nach aktueller Planung auch wieder in den dreistelligen Millionen-Euro-Bereich zurückkommen", unterstreicht Polenz, schränkt aber ein: „Ob das in diesem Umfeld 2026 oder vielleicht ein Jahr später gelingt, lässt sich im Moment noch nicht abschließen sagen."Jahr für Jahr hat das Nürnberger Institut die Risikovorsorge angehoben: Betrug sie 2021 noch 57 Millionen Euro, so waren es im Jahr darauf knapp 100 Millionen Euro, 2023 dann 133 Millionen Euro und im vergangenen Jahr schließlich 205 Millionen Euro. Der Trend wird Polenz zufolge vorerst anhalten, wenn auch weniger drastisch als zuletzt. „Wir gehen davon aus, dass wir noch einen Anstieg der Risikovorsorge sehen werden, der aber deutlich verflachen wird." Finanz- und Risikovorständin Thielemann geht nicht davon aus, dass sich an den Bonitätsverschlechterungen, die mit Risikovorsorge unterlegt werden müssen, kurzfristig etwas ändern wird. Zugleich verweist sie aber auf die jahrzehntelange Erfahrung der Teambank bei der Beurteilung des Kreditrisikos im unbesicherten Verbraucherkreditgeschäft. „Die Risikovorsorge belastet die G&V, aber bereitet uns keine schlaflosen Nächte", sagt sie. Marion Thielemann ist seit Oktober 2023 Chief Financial Officer (CFO) und Chief Risk Officer (CRO) der Teambank. Kreditnehmern, die in Schwierigkeiten geraten, komme die Bank mit Laufzeitverlängerungen, der Reduzierung oder dem Aussetzen von Raten entgegen. Einer Veräußerung von Krediten erteilt Polenz eine Absage. „Wir machen keine Risikotransfers zu Dritten und verkaufen Forderungen nicht." Zwar peilt das Institut auch in diesem Jahr Wachstum an, doch stehe dies aktuell hintan, sagt Polenz. „Risikomanagement steht bei uns vor Wachstumsdynamik." Auch wenn das vergangene Jahr von der hohen Risikovorsorge geprägt war, so gab es positive Entwicklungen etwa beim Zinsüberschuss, den die Teambank um 0,7% auf 534 Millionen Euro steigern vermochte, und bei den Kosten, die um 0,8% zurückgingen. „Auch in Zeiten von Inflation haben wir es geschafft, 20 bis 25 Millionen Euro pro Jahr für Zukunftsinvestitionen beizubehalten sowie Personal- und Sachaufwand leicht zu senken", kommentiert Polenz die Entwicklung. Die Cost-Income-Ratio als wichtiges Maß der Wettbewerbsfähigkeit ging entsprechend um 3% auf 55,4% zurück, ist aber noch deutlich entfernt vom einst formulierten Ziel, sie bis 2026 auf unter 50% zu drücken. Generell werde daran festgehalten, allerdings nicht auf Kosten der Zukunftsinvestitione





