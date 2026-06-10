Teamgroup T‑Create Expert P35SG: Fernsteuerbare SSD mit hardwarebasierter Selbstzerstörung

Teamgroup stellt auf der Computex 2026 die T‑Create Expert P35SG vor - eine SSD, die Daten nicht nur lokal, sondern auch aus der Ferne unwiederbringlich löscht und das Laufwerk dabei physisch zerstört.

Externe Speichermedien gelten seit langem als verlässliche Sicherung wichtiger Daten. Doch was passiert, wenn ein Datenträger plötzlich verschwindet oder in die falschen Hände gerät? Für genau solche Szenarien hat der taiwanesische Hersteller Teamgroup ein neues Modell vorgestellt, das im Notfall nicht nur Daten löscht, sondern sich selbst zerstören kann - und das sogar aus der Ferne.

Auf der diesjährigen Computex 2026 in Taipeh präsentierte das Unternehmen die SSD T‑Create Expert P35SG, die Nachfolgerin der bereits bekannten P35S. Während die Vorgängervariante bereits über eine integrierte Selbstlöschfunktion verfügte, geht Teamgroup mit dem neuen Gerät einen entscheidenden Schritt weiter: Neben dem lokalen, physikalischen Löschen kann die Vernichtung nun per Mobilfunknetz ausgelöst werden, sodass der Besitzer die Kontrolle behält, egal wo das Laufwerk gerade ist. Der Sicherheitsmechanismus beruht auf einem zweistufigen Schalter, der gleichzeitig gedrückt und verschoben werden muss, um ein versehentliches Auslösen zu verhindern.

Ein optisches Signal warnt den Nutzer, bevor die eigentliche Selbstzerstörung eingeleitet wird. Sobald die Aktivierung bestätigt ist, greift ein integriertes 4G‑LTE‑Modem, das völlig unabhängig von einem angeschlossenen Computer oder lokalen Netzwerk funktioniert. Der Datenvernichtungsprozess läuft auf Hardware‑Ebene ab, wodurch er nicht von Betriebssystemen oder Software‑Tools beeinflussbar ist. Selbst ein Angriff von Fremdsystemen, die versuchen, den Vorgang zu unterbinden, kann die physische Zerstörung nicht aufhalten.

Besonderes Augenmerk hat Teamgroup auf die Energieversorgung gelegt. Die SSD ist mit eigenen Reservespeichern ausgestattet, sodass der Selbstzerstörungsprozess auch bei einem plötzlichen Stromausfall abgeschlossen werden kann. Am Ende des Vorgangs wird ein starker elektrischer Impuls erzeugt, der die Platinen irreparabel beschädigt. Dieser Impuls macht eine Wiederherstellung durch digitale Forensiker praktisch unmöglich, weil die physische Struktur des Speicherchips zerstört wird.

Die Kombination aus lokaler und ferngesteuerter Selbstzerstörung, unabhängiger Energieversorgung und hardwarebasierter Datenlöschung stellt einen bedeutenden Fortschritt im Bereich der Datensicherheit dar und richtet sich vor allem an Unternehmen und Behörden, die besonders sensible Informationen schützen müssen





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