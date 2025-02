Die alpine Ski-Kombination bei der Weltmeisterschaft steht an. Hier sind die Meldungen der Nationen mit den Team-Aufstellungen.

Jede Nation darf bis zu vier Teams bestehend aus einer Abfahrerin und einer Slalom -Läuferin melden. Die Laufzeiten ( Abfahrt /ein Slalom -Lauf) werden addiert. Die Abfahrerinnen starten in der Reihenfolge ihrer Platzierung auf der sogenannten WCSL (Word Cup Starting List), einer Art Weltrangliste. Die Slalom -Läuferinnen starten beginnend mit Rang 30 in umgekehrter Reihenfolge des Resultats der jeweiligen Abfahrerin.

Die Strecke für die Kombinationsabfahrt wird dabei anders als früher üblich im Vergleich zur Spezialabfahrt nicht verkürzt. Im Slalom wird nur ein Lauf absolviert. Das sind die Teams für die alpine Ski-Kombination bei der Weltmeisterschaft:**Kira Weidle-Winkelmann (AF)/Jessica Hilzinger (SL)**. **Schweiz 1: Lara Gut-Behrami/Wendy Holdener**. **Österreich 1: Mirjam Puchner/Katharina Liensberger**. **Norwegen 1: Kajsa Vickhoff Lie/Mina Fürst Holtmann**. **USA 2: Lauren Macuga/Paula Moltzan**. **Italian 3: Nadia Delago/Marta Rossetti**. **Frankreich 1: Laura Gauche/Marie Lamure**. **Schweiz 4: Priska Ming-Nufer/Eliane Christen**. **20. Deutschland 1: Emma Aicher/Lena Dürr**. **Bosnien & Herzegowina 1: Elvedina Muzaferija/Esma Alic**. 25.





