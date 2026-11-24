TeamViewer kündigt die Betriebsvereinbarung zu mobiler Arbeit. Beschäftigte befürchten künftig Präsenzpflicht – das Unternehmen äußert sich zurückhaltend.

während der Corona-Pandemie in Bürojobs plötzlich nicht mehr als exotisch galt, gehörte TeamViewer zu den großen Gewinnern. Der Softwarehersteller aus Baden-Württemberg, der sich auf den Fernzugriff auf Computer spezialisiert hat, verzeichnete allein von 2019 auf 2020 rund 120.000 zusätzliche Abonnenten – ein Plus von 26 Prozent.

Die Boomjahre sind seit dem Ende der Pandemie jedoch Geschichte: Mobile Arbeit gehört zwar vielerorts seither dazu, doch die Häufigkeit der Homeoffice-Tage ist eher rückläufig. Jetzt rüttelt das börsennotierte Unternehmen mit Sitz in Göppingen ausgerechnet im eigenen Haus an dem, was es vor einigen Jahren so groß machte: Eine Betriebsvereinbarung über mobile Arbeit wurde gekündigt. Von heise online befragte Beschäftigte fürchten, künftig vollständig in Präsenz arbeiten zu müssen.

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Laut einerDas Unternehmen selbst bestätigte auf Anfrage, dass es „künftig eine stärkere Präsenz“ an seinen Standorten anstrebe.

„TeamViewer ist überzeugt, dass regelmäßige Begegnungen den kreativen Austausch, die bereichsübergreifende Zusammenarbeit und unsere Unternehmenskultur stärken. Über die konkrete Ausgestaltung zum mobilen Arbeiten bei TeamViewer in Deutschland befinden wir uns derzeit in Abstimmung mit dem Betriebsrat. Unser Ziel ist es, zu einer konstruktiven Lösung zu kommen“, teilte ein Sprecher heise online mit. Weitere Angaben machte das Unternehmen nicht, viele Fragen bleiben unbeantwortet – das wäre „verfrüht“, heißt es.

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Bei TeamViewer, das in der Vergangenheit in Stellenanzeigen offensiv mit mobiler Arbeit warb, löst schon der Schwebezustand Unruhe aus. Nach Angaben von Beschäftigten haben sich einige Kollegen deshalb bereits nach anderen Jobs umgesehen. Anfang November senkte das Unternehmen seine Umsatzprognose für 2026: Statt eines Wachstums erwartet es nun einen Umsatzrückgang von 1 bis 2 Prozent. Das Unternehmen ist weiterhin profitabel, will sich aber fit machen, um 2027 wieder einen höheren Umsatz zu erreichen.

Die romantische Vorstellung, dass die Belegschaft künftig am Kaffeeautomaten kreative Ideen entwickelt oder durch den Dialog über den Schreibtisch effizienter arbeitet, teilen die von uns Befragten nicht. Auch künftig müssten Begegnungen und der Austausch vielfach digital stattfinden, sagen sie. Allein in Deutschland habe TeamViewer sechs Standorte. Weitere gibt es im Ausland.

Teams & Co. würden also weiterhin eine wichtige Rolle spielen, auch bei Präsenzarbeit. Die Ungewissheit, wie es weitergeht, lastet bereits seit Monaten auf der Belegschaft. Betriebsrat und Vorstand verhandeln – bislang ohne Erfolg. Die gültige Betriebsvereinbarung, die einen Anspruch auf 60 Prozent mobile Arbeit vorsieht, endet nach Informationen von heise online am 31.

Januar 2027. Sie gilt seit dem Jahr 2022. Mitarbeiter hätten die Regelung unterschiedlich stark in Anspruch genommen, ist zu hören – einige arbeiten häufiger in Präsenz, andere weniger. Einige sind sich sicher: Egal, was am Ende als neue Regelung herauskommt – schon der steinige Weg dorthin habe am Selbstverständnis der Belegschaft eines Spezialisten für Remote-Software gerüttelt.