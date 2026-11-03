TeamViewer Quartalszahlen: Starke Zuwächse bei TeamViewer ONE und DEX im dritten Quartal

TeamViewer verzeichnet im dritten Quartal ein sechsfaches Wachstum im Neugeschäft mit TeamViewer ONE und DEX. Die Plattformstrategie zeigt Wirkung bei Enterprise-Kunden und KI-Integration.

Das dritte Quartal bestätigte die zunehmend erfolgreiche Umsetzung der Plattformstrategie von TeamViewer, die zu Jahresbeginn initiiert wurde. Besonders im Vertrieb zeigt sich der strategische Fokus auf Großkunden und die Skalierung der Lösungen TeamViewer ONE sowie DEX in konkreten finanziellen Erfolgen. Das Neugeschäft mit diesen beiden Plattformen hat sich im Vergleich zum Vorjahr versechsfacht, was auf signifikante Neukundengewinne und den Ausbau bestehender Beziehungen zu großen Enterprise-Kunden zurückzuführen ist. Diese Dynamik unterstreicht die wachsende Marktdominanz des Unternehmens im Segment der Unternehmenslösungen und die Akzeptanz der neuen Produktarchitektur bei den Entscheidern in der IT-Branche.

Plattformstrategie und Wachstumsmetriken

Die Entwicklung der Kennzahlen verdeutlicht den rapiden Übergang von traditionellen Lizenzmodellen zu wiederkehrenden Umsatzströmen durch Abonnements. Der Anteil von TeamViewer ONE am Enterprise Annual Recurring Revenue (ARR) liegt inzwischen bei rund zehn Prozent. Dieser Wert ist im Vergleich zu vor neun Monaten, als der Anteil noch nahezu bei null lag, ein signifikanter Sprung. Mit aktuell 208 Enterprise-Kunden, die TeamViewer ONE nutzen, repräsentiert diese Kundengruppe etwa vier Prozent aller Enterprise-Kunden des Unternehmens. Dennoch trägt sie einen disproportional großen Beitrag zum Umsatz, was die hohe Wertschätzung der Plattform bei umsatzstarken Kunden zeigt.

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Ein besonderer Wachstumstreiber war der Umstieg bestehender Kunden von den Lösungen DEX und Tensor auf die neue Plattform. Neben diesen Migrationen sorgten auch Neukunden, die direkt mit TeamViewer ONE starteten, für den massiven Anstieg. Besonders dynamisch entwickelte sich das Geschäft mit strategischen Schlüsselkunden. Dazu zählt unter anderem ein neuer Enterprise-Kunde aus der US-amerikanischen Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsindustrie. Im obersten Enterprise-Segment, definiert durch Kunden mit mehr als 200.000 EUR ARR, wuchs der Umsatz konstant gegen Vorjahr um dreizehn Prozent. Dieser Anstieg demonstriert die Fähigkeit von TeamViewer, hochwertige strategische Partnerschaften zu etablieren und bestehende Kundenbeziehungen kontinuierlich zu erweitern.

KI-Innovationen und Automatisierung

Neben der Umsatzentwicklung setzt TeamViewer auf technologische Pionierleistungen, um Kunden langfristig zu binden. Die Integration von künstlicher Intelligenz hat sich von reinen Handlungsempfehlungen zu einer kontrollierten, automatisierten Fehlerbehebung weiterentwickelt. Mit den neuen Funktionen Tia Troubleshooting, Automations und dem Resolution Center können IT-Teams Probleme nicht nur analysieren, sondern auch von Experten freigegebene Maßnahmen automatisiert anwenden. Dieser Wandel hin zum Autonomous Endpoint Management wird durch konkrete Kundenbeispiele wie AkzoNobel gestützt, die den messbaren Mehrwert automatisierter Lösungen im großen Maßstab bereits erfahren haben.

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Die Nutzung dieser KI-Funktionen steigt exponentiell. Im dritten Quartal 2026 stieg die Anzahl der automatisierten Session Insights um sechsundsechzig Prozent auf 4,6 Millionen. Allein im Monat September wurden 880.000 dieser Insights generiert. Zu Beginn des Novembers 2026 überschritt die Gesamtzahl bereits die Marke von 5,5 Millionen. Diese Daten belegen, dass Kunden die KI-Unterstützung aktiv nutzen, um IT-Probleme schneller und effizienter zu lösen. Die Strategie, diesen Mehrwert einem größeren Teil der Kundenbasis zugänglich zu machen, dient direkt der Stärkung des Upsellings und der Verbesserung der Kundenbindung, was als zentrale Priorität des Unternehmens geführt wird.

Organisatorische Änderungen und Partnerschaften

Um den kommerziellen Fokus weiter zu verstärken, hat TeamViewer Peter Ruchatz als Chief Marketing Officer verpflichtet. Ruchatz trägt das klare Mandat, die Plattformstrategie des Unternehmens in anhaltendes kommerzielles Momentum zu übersetzen. Seine Expertise soll helfen, die technische Überlegenheit der Produkte besser in marktrelevante Argumente für den Vertrieb umzumünzen. Parallel dazu werden strategische Partnerschaften als wichtiger Hebel genutzt. Nachdem die Lösungen von TeamViewer in die Angebotsliste von ServiceNow aufgenommen wurden, arbeiten beide Unternehmen eng an einer gemeinsamen Produkt-Roadmap zusammen. Der Fokus dieser Kooperation liegt auf agentenbasierten und autonomen IT-Workflows, was das Ziel eines vollständig autonomen Endpoint Managements näher rückt.

Marktsegmente und Geschäftsausblick

Im kleinen und mittleren Unternehmensbereich (SMB) stabilisierte sich die Lage im dritten Quartal weiter. Der Rückgang des ARR verlangsamt sich bereits im zweiten Quartal in Folge, was auf eine Erholung oder zumindest Stabilisierung der Nachfrage hindeutet. Im Enterprise-Geschäft hingegen liegen die neuen Aufträge deutlich über dem Vorjahresniveau, und das oberste Segment wächst weiter. Allerdings dämpften eine höhere Kundenabwanderung und eine schwächere Upselling-Dynamik die Gesamtbilanz der Kundenbindung. Ermutigende Signale kommen jedoch von erneuten Upselling-Aktivitäten unter Großkunden, die im vergangenen Jahr noch von größeren Volumenreduzierungen betroffen waren.

Die zukünftige Ausrichtung bleibt klar: Die Organisation im Enterprise-Segment muss weiter ausgebaut und die Verbreitung der Plattform insbesondere in der Region EMEA vorangetrieben werden. Nur so können Geschäftsabschlüsse beschleunigt und das volle Potenzial der Plattformstrategie ausgeschöpft werden. Gleichzeitig steht die Steigerung des Mehrwerts für Bestandskunden im Fokus, um daraus ein breiteres Wachstum innerhalb der bestehenden Kundenbasis zu erzielen. Die Kombination aus technologischer Innovation durch KI und einer aggressiven Vertriebsstrategie für Großkunden soll TeamViewer dabei unterstützen, seine Marktposition weiter zu festigen und langfristige stabile Wachstumspfade einzuschlagen.