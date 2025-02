Teamviewer Setzt Neue Ziele: Milliardenumsatz Bis 2028

Der Softwarekonzern Teamviewer hat sich neue mittelfristige Ziele gesetzt und plant, die Milliardenmarke beim Umsatz bis 2028 zu erreichen. Das Unternehmen will sich auf IT-Automatisierung und die digitale Transformation der Industrie fokussieren.

Teamviewer hat neue mittelfristige Ziele bekannt gegeben. Bis 2028 soll der Umsatz die Milliardenmarke erreichen. Bereits vor einigen Jahren war dieses Ziel für 2023 angesetzt worden. Der Softwarekonzern Teamviewer hat sich neue mittelfristige Ziele gesteckt. Demnach soll der Umsatz im Geschäftsjahr 2028 zwischen 1,03 und 1,06 Milliarden Euro liegen. Schon Anfang 2021 hatte Teamviewer verkündet, dass die abgerechneten Umsätze (Billings) bereits 2023 die Milliardenmarke übersteigen sollten.

Dieses Ziel erwies sich als deutlich zu ambitioniert. 2024 lagen die Billings bei knapp 700 Millionen Euro. Der Umsatz erreichte, das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) legte 2024 im Vergleich zum Vorjahr um 14% auf 253 Millionen Euro zu, das entspricht einer Marge von 38% des Umsatzes. Bezogen auf das um Aufwendungen aus aktienbasierter Vergütung und Sondereffekte bereinigte Ebitda lag die Marge bei 44%. Teamviewer plant ein moderates Wachstum von 5,1% bis 7,7% im Jahr 2025, was einem pro-Forma-Umsatz von 778 bis 797 Millionen Euro entspricht. CEO Oliver Steil bezeichnete 2025 als „Übergangsjahr“, in dem die bereinigte operative Marge bei „rund 43%“ liegen soll. Ab 2027 will der Fernwartungskonzern dann mit zweistelligem jährlichen Umsatzwachstum aufwarten. Das lukrative Geschäft mit großen Firmenkunden („Enterprise-Geschäft“) soll bis 2028 mehr als 40% zum Umsatzmix beitragen, zuletzt lag der Anteil bei gut 22%. Strategisch will Teamviewer sich auf IT-Automatisierung sowie die digitale Transformation der Industrie mit Smart Services fokussieren. Für beides seien leistungsstarke Software-Plattformen zur Vernetzung und Fernsteuerung von Geräten die Basis. Der durch die 1E-Übernahme angestiegene Nettoverschuldungsgrad von 3,2x will CFO Michael Wilkens bis Ende 2026 wieder unter den Faktor 2x drücken. 1E wurde frei von Barmitteln und Schulden mit 720 Millionen Dollar bewertet. Die Transaktionsfinanzierung umfasst ein Darlehen über 250 Millionen Euro und eine Brückenfinanzierung über 175 Millionen Euro. Außerdem nimmt Teamviewer 210 Millionen Euro aus einer revolvierenden Kreditlinie in Anspruch. Der durchschnittliche Zinssatz betrage „rund 4%“, die gesamten Finanzverbindlichkeiten lagen zum Closing etwas über 1 Milliarde Euro





